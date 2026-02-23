《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

記者蕭采薇／台北報導

《陽光女子合唱團》票房持續發威！不僅在小年夜成功締造台灣影史新紀錄，春節連假期間更是一舉灌入破億票房，目前全台已狂收6.5億台幣。當導演林孝謙將「破6億」的天大好消息傳給資深影后翁倩玉時，她開心笑稱自己感動到「要再昏倒一次」。而當初剛上映時，甚至整廳只有3個觀眾。

▲《陽光女子合唱團》在春節期間，票房持續長紅。（圖／壹壹喜喜提供）

起步超慘澹！從「單場5人」跑夜市拜票逆轉勝

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然如今風光寫下230萬觀影人次的驚人紀錄，但兩位編導感性透露：「一部電影能夠觸及這麼多人的心，對我們來說，是無比的榮幸。」回首電影剛上映的口碑場，其實曾面臨影廳內「只有3、5位觀眾」的窘境。

▲《陽光女子合唱團》最初口碑場僅開出約300萬、首週也只進帳1000萬左右，口碑不如預期。（圖／壹壹喜喜提供）

當時口碑場僅開出約300萬、首週也只進帳1000萬左右。面對不如預期的起步，導演林孝謙、編劇呂安弦沒有放棄，帶著陳意涵、安心亞、苗可麗、鍾欣凌以及新人何曼希，連續兩三週週末「全台戲院跑透透」，甚至直奔北中南各大夜市徒步拜票。演員們超接地氣的宣傳，成功拉近與觀眾的距離，不僅帶動口碑發酵，也一步步逆轉勝，創造了台灣電影史上的超級奇蹟。

戲院成大型淚海！神曲連發引爆Cover熱潮

《陽光女子合唱團》口碑大爆發後，各大社群平台如 Threads 與 IG 慘遭「爆哭文」洗版！許多原本信誓旦旦喊著「我絕對不會哭」的網友，看完後紛紛曬出哭到崩潰、用光整包衛生紙的慘狀，戲院甚至貼心提供免費面紙給進場觀眾，成為另類亮點。

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（中）。（圖／壹壹喜喜提供）

除了劇情好哭，片中的音樂更是一大功臣！不僅有 A-Lin 的〈幸福在歌唱〉與洪佩瑜的〈再見的時候〉兩首催淚主題曲，還巧妙穿插了陶晶瑩〈姐姐妹妹站起來〉、蕭亞軒〈表白〉、謝金燕〈練武功〉等耳熟能詳的神曲，洗腦的旋律與舞蹈，立刻在網路上掀起一波波的 Cover 翻跳熱潮。

網瘋敲碗「一刀未剪版」！導演親曝超多隱藏片段

眼看影迷刷了又刷，導演林孝謙也證實，其實拍攝過程中「留了好幾手」！其中包括許多角色的刪減片段，例如：「惠貞唱歌有進步」、「芸熙不再聽到媽媽的歌而哭泣」、「玉英奶奶的指揮秀（年輕人終於認識我了）」、「江湖人稱巴蒂的 Nike 老師」、「阿珮跟阿勇的探監答嘴鼓」、「阿蘭不爲人知的秘密」，以及「蘭珮的情書」等等。

▲翁倩玉（左）得知票房破6億，開心笑稱自己感動到「要再昏倒一次」。（圖／壹壹喜喜提供）

超豐富的隱藏內容曝光後，立刻引發大批觀眾瘋狂敲碗，跪求導演「把刪減片段全部接回去」，直呼就算是加長版也願意再進戲院刷好幾次！加上近期祭出的破億彩蛋〈快樂真快樂〉，以及翁倩玉親自獻唱的〈時間之歌〉MV中安插了許多戲裡戲外的珍貴畫面，滿滿的誠意讓觀眾心甘情願繼續為《陽光女子合唱團》買票支持，票房後勢持續看漲！