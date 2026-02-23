評價兩極沒在怕！《功夫》狂破3500萬　王淨吐槽親媽「笑全場」

記者蕭采薇／台北報導

今年賀歲檔話題最熱的奇幻動作鉅片《功夫》，自上映以來雖然在網路上掀起「評價兩極」的激烈論戰，但絲毫擋不住大批影迷進戲院朝聖的熱情！截至22日，全台票房已強勢突破3500萬大關，不僅連續兩週霸榜LINE TODAY電影聲量冠軍，更穩坐全台新片票房霸主寶座，證明導演九把刀的「功夫旋風」依舊魅力驚人。

▲《功夫》儘管評價兩極，但仍票房破3500萬。（圖／麻吉砥加提供）

評價兩極照樣賣！網淚推「情懷炸彈」引爆二刷潮

《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等超華麗卡司，儘管大膽的劇情改編引發資深書迷與影迷的正反兩極討論，但層層翻轉的燒腦劇情與笑淚交織的熱血感，仍讓許多觀眾看完直呼過癮。不少人帶著父母進戲院後深受感動，形容電影根本是「情懷炸彈」，引爆了強烈的二刷熱潮。在片中飾演壞議長的嚴藝文也感性力挺：「真的很開心能參與這部超勇敢、超熱血、超有信念感的電影！」

▲《功夫》導演九把刀率領柯震東、朱軒洋前進台中舉辦見面會。（圖／麻吉砥加提供）

朱軒洋帶旺台中場！柯震東鐵粉深情告白



為了回饋影迷，初五（21日）導演九把刀率領柯震東、朱軒洋前進台中舉辦見面會，現場瞬間被粉絲癱瘓。回到家鄉的朱軒洋難掩興奮，直呼：「回來就像補充能量！」三人更在台上與粉絲大玩「功夫拳」。現場不僅有追隨柯震東超過10年的鐵粉舉牌深情告白，朱軒洋的家人也驚喜現身力挺，朱媽媽甚至被拱上台同樂，溫馨又逗趣的畫面嗨翻全場。

▲《功夫》導演九把刀率領柯震東、朱軒洋前進台中舉辦見面會。（圖／麻吉砥加提供）

王淨吐槽親媽狂笑！《月老》幫超狂神仙同框

除了男神們拚宣傳，女主角王淨22日休假也低調揪家人進戲院支持，映後更驚喜現身與觀眾互動。她忍不住吐槽媽媽看片時「整場笑不停」，王淨媽媽則大方笑回，因為女兒在片中的表現實在太逗趣，讓她狂聯想到王淨小時候的模樣。

更狂的驚喜還在後頭！男星馬志翔也低調買票進場，原本只是想默默支持，沒想到竟幸運買到「影人映前場」，當場與九把刀、柯震東大重聚！這幕《月老》三人組久違同框的畫面，讓現場影迷尖叫連連。《功夫》現正全台熱映中，在名人口碑與高討論度的雙重加持下，票房有望持續狂飆。