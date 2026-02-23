ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

逸祥陪山豬父母過年暖哭網友！
總愛強詞奪理的三大星座！
《甄嬛》9大經典金句台詞！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

麻吉大哥 黃立成 BLACKPINK 賈永婕 陳老師 老高 小茉 Ariel

評價兩極沒在怕！《功夫》狂破3500萬　王淨吐槽親媽「笑全場」

記者蕭采薇／台北報導

今年賀歲檔話題最熱的奇幻動作鉅片《功夫》，自上映以來雖然在網路上掀起「評價兩極」的激烈論戰，但絲毫擋不住大批影迷進戲院朝聖的熱情！截至22日，全台票房已強勢突破3500萬大關，不僅連續兩週霸榜LINE TODAY電影聲量冠軍，更穩坐全台新片票房霸主寶座，證明導演九把刀的「功夫旋風」依舊魅力驚人。

▲《功夫》票房破3500萬。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》儘管評價兩極，但仍票房破3500萬。（圖／麻吉砥加提供）

評價兩極照樣賣！網淚推「情懷炸彈」引爆二刷潮

[廣告]請繼續往下閱讀...

《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等超華麗卡司，儘管大膽的劇情改編引發資深書迷與影迷的正反兩極討論，但層層翻轉的燒腦劇情與笑淚交織的熱血感，仍讓許多觀眾看完直呼過癮。不少人帶著父母進戲院後深受感動，形容電影根本是「情懷炸彈」，引爆了強烈的二刷熱潮。在片中飾演壞議長的嚴藝文也感性力挺：「真的很開心能參與這部超勇敢、超熱血、超有信念感的電影！」

▲《功夫》票房破3500萬。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》導演九把刀率領柯震東、朱軒洋前進台中舉辦見面會。（圖／麻吉砥加提供）

朱軒洋帶旺台中場！柯震東鐵粉深情告白

為了回饋影迷，初五（21日）導演九把刀率領柯震東、朱軒洋前進台中舉辦見面會，現場瞬間被粉絲癱瘓。回到家鄉的朱軒洋難掩興奮，直呼：「回來就像補充能量！」三人更在台上與粉絲大玩「功夫拳」。現場不僅有追隨柯震東超過10年的鐵粉舉牌深情告白，朱軒洋的家人也驚喜現身力挺，朱媽媽甚至被拱上台同樂，溫馨又逗趣的畫面嗨翻全場。

▲《功夫》票房破3500萬。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》導演九把刀率領柯震東、朱軒洋前進台中舉辦見面會。（圖／麻吉砥加提供）

王淨吐槽親媽狂笑！《月老》幫超狂神仙同框

除了男神們拚宣傳，女主角王淨22日休假也低調揪家人進戲院支持，映後更驚喜現身與觀眾互動。她忍不住吐槽媽媽看片時「整場笑不停」，王淨媽媽則大方笑回，因為女兒在片中的表現實在太逗趣，讓她狂聯想到王淨小時候的模樣。

更狂的驚喜還在後頭！男星馬志翔也低調買票進場，原本只是想默默支持，沒想到竟幸運買到「影人映前場」，當場與九把刀、柯震東大重聚！這幕《月老》三人組久違同框的畫面，讓現場影迷尖叫連連。《功夫》現正全台熱映中，在名人口碑與高討論度的雙重加持下，票房有望持續狂飆。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

功夫柯震東戴立忍朱軒洋王淨九把刀曾莞婷

推薦閱讀

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

8小時前

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

15小時前

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

11小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

9小時前

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

8小時前

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

2/22 20:31

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

16小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

2/22 13:48

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

7小時前

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

2/22 22:18

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

2/22 21:52

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

14小時前

熱門影音

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機
Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看

Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看
老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

SJ始源PO 8字遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告

17分鐘前0

直擊龍捲風撲棚！氣象主播播一半嚇壞「急喊逃命」　末日場景駭人畫面曝

25分鐘前0

《雙囍》狂賣2680萬！楊貴媚「1句話」暖哭單親媽萬人讚爆　蔡凡熙自揭傷疤

35分鐘前10

逸祥陪山豬父母過年暖哭網友　曝10年同苦兄弟情：只是做該做的事

1小時前12

評價兩極沒在怕！《功夫》狂破3500萬　王淨吐槽親媽「笑全場」

1小時前90

《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

1小時前0

楊洋帶傷開拍新戲爆「陰陽劇本」！　《不讓江山》劇組道歉急發聲

1小時前63

228連假「4部轉型正義神作」免費看！　網淚推《超級大國民》：看完哭到崩潰

2小時前0

朱軒洋海上協助救援！　婦人突中風「2船並排丟人搶命」九把刀聽傻

3小時前20

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

讀者迴響

熱門新聞

  1. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    8小時前106
  2. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    15小時前64
  3. 林心如罕見同框9歲愛女！
    11小時前81
  4. 楊洋新劇剛開拍就出事！選角找她遭強烈抵制…傳劇組除名
    9小時前4
  5. 一開工「李雅英解放泳裝脫了」！
    8小時前266
  6. 麻吉大哥投資國片「14部賠9部」
    2/22 20:31207
  7. 唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」
    16小時前1
  8. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    2/22 13:48168130
  9. 情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　鬆口預計生2胎
    7小時前86
  10. 刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌
    2/22 22:183414
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合