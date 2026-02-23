直擊龍捲風撲棚！氣象主播播一半嚇壞「急喊逃命」　末日場景駭人畫面曝

記者蕭采薇／綜合報導

大自然反撲的威力到底有多可怕？Discovery頻道超震撼紀實節目《直擊暴風眼》第2季全新集數強勢回歸！這次節目組再度深入美國各地重大天災的第一線，捨棄傳統的旁白解說，直接採用身處暴風中心的素人手機影像與目擊者第一手敘述，帶領觀眾「沉浸式」體驗災難降臨、生死一線間的極限恐懼與人性掙扎。

▲《直擊暴風眼》直擊天氣急轉直下，短短幾分鐘內風雲變色，災難一觸即發。（圖／Discovery提供）

龍捲風直撲攝影棚！氣象主播急喊：全員避難

《直擊暴風眼》第2季以突破性的敘事手法，真實還原了近期多起天災現場的高張力瞬間。最讓人冷汗直流的，莫過於有氣象主播在錄影棚進行LIVE直播時，竟從雷達上驚恐發現，一個破壞力驚人的龍捲風正朝著攝影棚的區域狂飆逼近！面對生死關頭，主播當場急呼棚內所有工作人員立刻放下手邊工作，尋找掩護緊急避難，超真實的突發狀況讓人隔著螢幕都能感受到窒息感。

▲《直擊暴風眼》狂風橫掃街道，車輛被掀翻，交通全面癱瘓。（圖／Discovery提供）

此外，節目中也收錄了「追風者」冒著生命危險，超近距離拍下龍捲風從生成到觸地摧毀一切的駭人瞬間，驚心動魄的畫面徹底顛覆了人們對於極端天氣的認知。

伊恩颶風吞噬佛州 絕境求生見證人性韌性



除了狂暴的龍捲風，節目也帶領觀眾重返2022年「伊恩颶風」（Hurricane Ian）肆虐佛羅里達州的末日現場。透過民眾躲在暗處拍下的手機畫面，以及專業探測設備的紀錄，觀眾將親眼目睹恐怖的暴潮如何猶如猛獸般灌入街道、無情吞噬整個社區。在狂風暴雨的肆虐下，災民們設法自救的掙扎，以及在絕境中展現出的勇氣與強大韌性，更是令人為之動容。

▲《直擊暴風眼》如棒球般大小的冰雹落下，強烈衝擊造成多處傷勢。（圖／Discovery提供）

《直擊暴風眼》第2季不僅是一部災難紀實，更是一場關於生存與敬畏的震撼教育。全新集數即日起每星期四晚間11點於Discovery頻道首播。