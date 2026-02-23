AcQUA須弘道退團曬「6頁親筆信」　揭不續約原因告白：這不是結束

記者蔡宜芳／綜合報導

男團AcQUA源少年的隊長黃莑茗，在23日出席經紀公司開工團拜時，證實團員須弘道的退團消息。對此，須弘道稍早也曬出親筆信，透露合約期滿後將不再續約，並打算前往美國UCLA（加州大學洛杉磯分校）專心深造。

▲須弘道23日宣布退團。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

難忘並肩作戰點滴 致源少年哥哥：一輩子的家人

須弘道表示，自己在13歲時，就夢想能站在舞台上，帶給大家愛與快樂，「從《原子少年》到後來成團出道，這六年能和你們一起追這個夢，是我人生裡最大的榮幸。」他坦言，曾在深夜懷疑自己配不配得上粉絲的喜歡，「但謝謝你們從來沒有放棄相信我。」他也感性告白：「不管是在我人生哪一個階段認識我、支持我，你們都是我的SPOTLIGHT。」

提到AcQUA源少年的夥伴，須弘道表示，自己仍難忘五個人首次一起喊出團名的瞬間，他也相當感謝團員，「雖然我是最小的，卻從來沒有被忽略過。每一次討論、每一個決定，大家都願意聽彼此的想法。」他細數為了MV〈水星座〉跳了快40次的辛苦，以及大家一起吃晚餐排練的日子，深信這份默契是並肩走過的證明，強調：「不管未來大家走到哪裡，我們都會是一輩子的家人。」

▲▼須弘道上傳手寫信。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

合約期滿不再續約 赴UCLA深造許下相遇承諾

除了團員，須弘道也不忘向一路上拉他一把的貴人致謝，也謝謝同事們在課業與工作間努力協調，將其視為藝術家培養，並關心他的狀態，「還有我最重要的家人：Team WillTrip。謝謝你們無條件的愛和支持，不管我人在世界哪裡，你們永遠是我的後盾。」

須弘道表示，自己即將邁入20歲，決定帶著這些年的經驗與養分，開啟人生的新篇章，遠赴美國讀書。也因為學業關係，需要長期待在海外，他評估後認為，很難再參與團體的每一個行程，所以決定不再續約「我希望大家都能用最自在、最穩定的狀態好好往前走。一直以來我的想法就是希望我們五個人，都能走向更長遠、更發光的未來。」

須弘道也向粉絲承諾，現在並不是結束，也不是告別，「我會帶著這一切繼續努力、繼續變更好。期待不久的將來，能用更好的樣子，在舞台上再次和你們相遇。」

【須弘道親筆信全文】

親愛的海星們：

你們的存在，一直是我在追夢路上最強大的動力。現在我即將迎來人生一個很重要的轉變，所以想用一封手寫信，好好把心裡的話告訴你們。

從我13歲開始心裡就有一個很單純的夢想：站上舞台用歌聲和表演帶給大家愛和快樂。那時候的我是一位充滿好奇跟懷抱很多期待的小孩。我也不知道這個夢可以走多遠，但我只知道要全力以赴。

從《原子少年》到後來成團出道，這六年能和你們一起追這個夢，是我人生裡最大的榮幸。每一個舞台、每一次排練、每一場見面會、每一首歌，因為有你們，一切都變得很有意義。

其實有很多個夜晚，我懷疑過自己夠不夠好？夠不夠堅強？配不配得上你們的喜歡？但謝謝你們從來沒有放棄相信我。你們的留言、按讚、應援、尖叫聲、手燈、手幅，還有每一次見面、合照、握手、簽名的時光，到現在都還像昨天一樣清楚。

你們看過我最青澀、還沒變聲、很不成熟的樣子。那個有點膽怯、滿身稜角、卻拼命努力的我，是被你們一點一滴的溫柔接住，才慢慢變成今天的我。

節目結束後我們成團，我到現在都忘不了第一次一起喊出團名的那一刻。那股腎上腺素直接衝滿全身，也讓我很清知道我站在舞台上，不只是為了我自己，也是為了你們。

不管是大太陽、下雨、寒流，你們總是想盡辦法來見我們。這三年，我們辦了自己的音樂會和演唱會，把最真實的心情都放在舞台上和你們分享。那些一起度過的夜晚，會是我一輩子都會記得的回憶。

後來我上了大學，這一年多因為課業關係，能飛回台北的次數變少，也因此我更珍惜每一次見到你們的時候。就像《Spotlight》唱的一樣，「不管你是在我人生哪一個階段認識我、支持我，你們都是我的 SPOTLIGHT。我們是互相照亮、一起長大的」。

謝謝你們選擇我，願意讓我成為你們心中的歌手、榜樣、偶像。這份信任，對我來說無比非常珍貴。

我也想好好謝謝一路上幫助過我的每一個人。

謝謝 Seed Music 的 Felix、Nancy、RayRay，還有所有一起工作的同事。謝謝你們相信我的潛力，也給我很多成長成為真正藝術家的空間。從發聲課、表演課，到每一場活動和演唱會的安排，你們真的付出了很多。

你們從來不只是把我們當成「藝人」，而是真的關心我們每一個人的狀態，提醒我們在追夢的同時，也要好好照顧自己。也謝謝你們在我課業和演藝工作之間努力幫我協調，讓我可以一步一步走到正式出道。真的很感謝你們的專業、耐心和愛。

要非常謝謝 Tpop Entertainment 的 Uncle James、Atomboyz 團隊和水星。謝謝你們給我人生第一次機會，讓更多人認識我。《Freaky Love》那個舞台我到現在都印象超深，海報我也一直掛在房間的牆上，也常提醒自己不要忘記初心。

在節目裡所學到的紀律、原則和表演者該有的態度，還有水星的團隊精神，這些都會一直是我的根。

最想說的，是給 AcQUA 源少年的四位哥哥：莑茗、佾暘、秉諭、毓家。這三年，我們真的一起經歷了太多。從還沒成團前一起練口號、分位置，到那個五個人說著「我們真的要出團了！」的夜晚，我到現在都還記得。

為了第一支 MV〈水星座〉，我們完整跳了快40次。演唱會前關著燈的練舞室、五個人的圍坐聊天、一起吃晚餐再回去排練，那些日子，是屬於我們的回憶。

哥，謝謝你們一直都很尊重我、照顧我。雖然我是最小的，卻從來沒有被忽略過。每一次討論、每一個決定，大家都願意聽彼此的想法。

我們一起笑過、低潮過、也一起掉過眼淚。有時候甚至不用說話，一個眼神就懂彼此。這種默契，真的只有和你們並肩走過才會有。我一直都相信，不管未來大家走到哪裡，我們都會是一輩子的家人。

就算未來沒有站在同一個舞台上，我的心也永遠和你們在一起，一起為彼此加油。也想拜託海星們，繼續支持、守護我們五個人。

最後，也謝謝所有曾經幫助我們曝光的媒體朋友、平台、品牌和合作夥伴。謝謝你們願意給我們機會，讓更多人看見我們的作品。

還有我最重要的家人：Team WillTrip。謝謝你們無條件的愛和支持，不管我人在世界哪裡，你們永遠是我的後盾。

現在，我即將踏入20歲。老實說，心裡既興奮，也很謙卑。帶著這些年的養分和經驗，我準備開啟人生的新篇章。因為現階段的學業規劃和未來方向，我決定在合約期滿後不再續約，給自己一段時間專心深造。在UCLA 完成學業同時也去探索更多不一樣的自己。

這段時間因為課業要長期待在海外，雖然我比較難參與每一個團體行程，但也讓我更確定，我希望大家都能用最自在、最穩定的狀態好好往前走。一直以來我的想法就是希望我們五個人，都能走向更長遠、更發光的未來。

謝謝你們大家一路的陪伴，還有給我的所有的機會。請相信，這不是結束，也不是告別。我會帶著這一切繼續努力、繼續變更好。期待不久的將來，能用更好的樣子，在舞台上再次和你們相遇。

這…是我的承諾。

滿滿的愛

WillTrip 須弘道