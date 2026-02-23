ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

AcQUA源少年拋震撼彈「成員退團」
開工紅包袋別丟！命理師教「這樣做」
佳娜「6000ml母乳擺滿桌」超壯觀！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

麻吉大哥 黃立成 BLACKPINK 賈永婕 陳老師 老高 小茉 Ariel

AcQUA須弘道退團曬「6頁親筆信」　揭不續約原因告白：這不是結束

記者蔡宜芳／綜合報導

男團AcQUA源少年的隊長黃莑茗，在23日出席經紀公司開工團拜時，證實團員須弘道的退團消息。對此，須弘道稍早也曬出親筆信，透露合約期滿後將不再續約，並打算前往美國UCLA（加州大學洛杉磯分校）專心深造。

▲▼AcQUA須弘道「退團曬親筆信」揭不續約原因。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

▲須弘道23日宣布退團。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

難忘並肩作戰點滴　致源少年哥哥：一輩子的家人

[廣告]請繼續往下閱讀...

須弘道表示，自己在13歲時，就夢想能站在舞台上，帶給大家愛與快樂，「從《原子少年》到後來成團出道，這六年能和你們一起追這個夢，是我人生裡最大的榮幸。」他坦言，曾在深夜懷疑自己配不配得上粉絲的喜歡，「但謝謝你們從來沒有放棄相信我。」他也感性告白：「不管是在我人生哪一個階段認識我、支持我，你們都是我的SPOTLIGHT。」

提到AcQUA源少年的夥伴，須弘道表示，自己仍難忘五個人首次一起喊出團名的瞬間，他也相當感謝團員，「雖然我是最小的，卻從來沒有被忽略過。每一次討論、每一個決定，大家都願意聽彼此的想法。」他細數為了MV〈水星座〉跳了快40次的辛苦，以及大家一起吃晚餐排練的日子，深信這份默契是並肩走過的證明，強調：「不管未來大家走到哪裡，我們都會是一輩子的家人。」

▲▼AcQUA須弘道「退團曬親筆信」揭不續約原因。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

▲▼須弘道上傳手寫信。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

▲▼AcQUA須弘道「退團曬親筆信」揭不續約原因。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）▲▼AcQUA須弘道「退團曬親筆信」揭不續約原因。（圖／翻攝自Instagram／willtrip3）

合約期滿不再續約　赴UCLA深造許下相遇承諾

除了團員，須弘道也不忘向一路上拉他一把的貴人致謝，也謝謝同事們在課業與工作間努力協調，將其視為藝術家培養，並關心他的狀態，「還有我最重要的家人：Team WillTrip。謝謝你們無條件的愛和支持，不管我人在世界哪裡，你們永遠是我的後盾。」

須弘道表示，自己即將邁入20歲，決定帶著這些年的經驗與養分，開啟人生的新篇章，遠赴美國讀書。也因為學業關係，需要長期待在海外，他評估後認為，很難再參與團體的每一個行程，所以決定不再續約「我希望大家都能用最自在、最穩定的狀態好好往前走。一直以來我的想法就是希望我們五個人，都能走向更長遠、更發光的未來。」

須弘道也向粉絲承諾，現在並不是結束，也不是告別，「我會帶著這一切繼續努力、繼續變更好。期待不久的將來，能用更好的樣子，在舞台上再次和你們相遇。」

【須弘道親筆信全文】

親愛的海星們：

你們的存在，一直是我在追夢路上最強大的動力。現在我即將迎來人生一個很重要的轉變，所以想用一封手寫信，好好把心裡的話告訴你們。

從我13歲開始心裡就有一個很單純的夢想：站上舞台用歌聲和表演帶給大家愛和快樂。那時候的我是一位充滿好奇跟懷抱很多期待的小孩。我也不知道這個夢可以走多遠，但我只知道要全力以赴。

從《原子少年》到後來成團出道，這六年能和你們一起追這個夢，是我人生裡最大的榮幸。每一個舞台、每一次排練、每一場見面會、每一首歌，因為有你們，一切都變得很有意義。
其實有很多個夜晚，我懷疑過自己夠不夠好？夠不夠堅強？配不配得上你們的喜歡？但謝謝你們從來沒有放棄相信我。你們的留言、按讚、應援、尖叫聲、手燈、手幅，還有每一次見面、合照、握手、簽名的時光，到現在都還像昨天一樣清楚。
你們看過我最青澀、還沒變聲、很不成熟的樣子。那個有點膽怯、滿身稜角、卻拼命努力的我，是被你們一點一滴的溫柔接住，才慢慢變成今天的我。

節目結束後我們成團，我到現在都忘不了第一次一起喊出團名的那一刻。那股腎上腺素直接衝滿全身，也讓我很清知道我站在舞台上，不只是為了我自己，也是為了你們。

不管是大太陽、下雨、寒流，你們總是想盡辦法來見我們。這三年，我們辦了自己的音樂會和演唱會，把最真實的心情都放在舞台上和你們分享。那些一起度過的夜晚，會是我一輩子都會記得的回憶。

後來我上了大學，這一年多因為課業關係，能飛回台北的次數變少，也因此我更珍惜每一次見到你們的時候。就像《Spotlight》唱的一樣，「不管你是在我人生哪一個階段認識我、支持我，你們都是我的 SPOTLIGHT。我們是互相照亮、一起長大的」。

謝謝你們選擇我，願意讓我成為你們心中的歌手、榜樣、偶像。這份信任，對我來說無比非常珍貴。

我也想好好謝謝一路上幫助過我的每一個人。

謝謝 Seed Music 的 Felix、Nancy、RayRay，還有所有一起工作的同事。謝謝你們相信我的潛力，也給我很多成長成為真正藝術家的空間。從發聲課、表演課，到每一場活動和演唱會的安排，你們真的付出了很多。

你們從來不只是把我們當成「藝人」，而是真的關心我們每一個人的狀態，提醒我們在追夢的同時，也要好好照顧自己。也謝謝你們在我課業和演藝工作之間努力幫我協調，讓我可以一步一步走到正式出道。真的很感謝你們的專業、耐心和愛。

要非常謝謝 Tpop Entertainment 的 Uncle James、Atomboyz 團隊和水星。謝謝你們給我人生第一次機會，讓更多人認識我。《Freaky Love》那個舞台我到現在都印象超深，海報我也一直掛在房間的牆上，也常提醒自己不要忘記初心。

在節目裡所學到的紀律、原則和表演者該有的態度，還有水星的團隊精神，這些都會一直是我的根。

最想說的，是給 AcQUA 源少年的四位哥哥：莑茗、佾暘、秉諭、毓家。這三年，我們真的一起經歷了太多。從還沒成團前一起練口號、分位置，到那個五個人說著「我們真的要出團了！」的夜晚，我到現在都還記得。

為了第一支 MV〈水星座〉，我們完整跳了快40次。演唱會前關著燈的練舞室、五個人的圍坐聊天、一起吃晚餐再回去排練，那些日子，是屬於我們的回憶。

哥，謝謝你們一直都很尊重我、照顧我。雖然我是最小的，卻從來沒有被忽略過。每一次討論、每一個決定，大家都願意聽彼此的想法。

我們一起笑過、低潮過、也一起掉過眼淚。有時候甚至不用說話，一個眼神就懂彼此。這種默契，真的只有和你們並肩走過才會有。我一直都相信，不管未來大家走到哪裡，我們都會是一輩子的家人。

就算未來沒有站在同一個舞台上，我的心也永遠和你們在一起，一起為彼此加油。也想拜託海星們，繼續支持、守護我們五個人。

最後，也謝謝所有曾經幫助我們曝光的媒體朋友、平台、品牌和合作夥伴。謝謝你們願意給我們機會，讓更多人看見我們的作品。

還有我最重要的家人：Team WillTrip。謝謝你們無條件的愛和支持，不管我人在世界哪裡，你們永遠是我的後盾。

現在，我即將踏入20歲。老實說，心裡既興奮，也很謙卑。帶著這些年的養分和經驗，我準備開啟人生的新篇章。因為現階段的學業規劃和未來方向，我決定在合約期滿後不再續約，給自己一段時間專心深造。在UCLA 完成學業同時也去探索更多不一樣的自己。

這段時間因為課業要長期待在海外，雖然我比較難參與每一個團體行程，但也讓我更確定，我希望大家都能用最自在、最穩定的狀態好好往前走。一直以來我的想法就是希望我們五個人，都能走向更長遠、更發光的未來。

謝謝你們大家一路的陪伴，還有給我的所有的機會。請相信，這不是結束，也不是告別。我會帶著這一切繼續努力、繼續變更好。期待不久的將來，能用更好的樣子，在舞台上再次和你們相遇。

這…是我的承諾。

滿滿的愛
WillTrip 須弘道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

須弘道AcQUA源少年

推薦閱讀

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

5小時前

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

13小時前

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

9小時前

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

5小時前

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

2/22 20:31

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

6小時前

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

13小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

2/22 13:48

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

22小時前

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

23小時前

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

5小時前

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

12小時前

熱門影音

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機
Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看

Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看
老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前0

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

1小時前0

專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

1小時前20

AcQUA須弘道退團曬「6頁親筆信」　揭不續約原因告白：這不是結束

1小時前0

《豆腐媽媽》新春發開工紅包！導演馮凱笑開懷　蘇晏霈回歸就崩潰

1小時前0

韓女偶像曝「身高-體重=120」地獄公式！被逼到罹慢性病　打點滴都怕胖

2小時前0

孫儷趙麗穎演過壞女人！盤點陸劇「10大最美妖女」　劉詩詩妝扮超駭人

2小時前0

八點檔男星過年遊日…銀座巧遇金泰希夫妻　「跟Rain握手」圓夢了

3小時前0

《功夫》超狂反派「Hydra」消失了？九把刀大改劉冠廷設定　親上火線給交代

3小時前0

《WE ARE》除夕夜大爆發！跨世代卡司＋跨界演出　網狂讚：看得熱淚盈眶

3小時前0

被媽祖神蹟救一命！　旅日歌手翻轉苦命童年

讀者迴響

熱門新聞

  1. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    5小時前45
  2. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    13小時前64
  3. 林心如罕見同框9歲愛女！
    9小時前81
  4. 一開工「李雅英解放泳裝脫了」！
    5小時前266
  5. 麻吉大哥投資國片「14部賠9部」
    2/22 20:31207
  6. 楊洋新劇剛開拍就出事！選角找她遭強烈抵制…傳劇組除名
    6小時前4
  7. 唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」
    13小時前1
  8. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    2/22 13:48168130
  9. 刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌
    22小時前3414
  10. 山豬不在⋯逸祥、香蕉「替他盡孝」
    23小時前3812
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合