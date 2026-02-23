ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《功夫》超狂反派「Hydra」消失了？九把刀大改劉冠廷設定　親上火線給交代

記者蕭采薇／綜合報導

賀歲強檔國片《功夫》全台熱映中，票房與口碑持續成長！不過，對於一路追隨九把刀宇宙的死忠大鐵粉來說，看完電影後心裡難免冒出一個巨大問號：串連整個九把刀小說宇宙的大魔王「Hydra」怎麼不見了，連故事設定也被大幅更動。九把刀也親上火線，給出最感人的解答。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

▲劉冠廷飾演的「藍金」，其實在《功夫》小說裡，真實身份是Hydra。（圖／麻吉砥加提供）

以下有劇情雷
以下有劇情雷
以下有劇情雷

「終極大魔王」是老書迷！坦言改編充滿痛苦與取捨

九把刀深知改編這條路有多難走，他幽默形容這群從2014年以前就死忠跟隨的老讀者們，絕對是他拍電影時的「終極大魔王」。他非常理解大家想百分之百守護原著的那份真心，更舉例過去拍《那些年，我們一起追的女孩》時，被狂問怎麼不見李小華；拍《月老》時，也被瘋狂敲碗921大地震跟愛情巨箭。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》電影版中，拿去了關於藍金關於「Hydra」的人物設定。（圖／麻吉砥加提供）

「小說改編成電影，我都在想辦法讓一切有愛。」九把刀坦言，每一次的刪減與取捨都伴隨著痛苦，甚至常在心裡吶喊「大家一定想搥我」，但同時也抱持著期待，希望能交出讓影迷驚喜的版本。這次《功夫》將藍金的故事獨立收尾，其實是因為他傾向讓每部電影都有完整獨立的故事線，加上實在太想與劉冠廷合作，才力邀他來詮釋這個迷人的反派角色。

找鐵粉「小黑」全程盯場！超狂配樂惹哭全場

為確保電影沒有失去原著的靈魂，九把刀霸氣找來收集了所有周邊、最懂《功夫》的鐵粉「小黑」加入核心籌備團隊。從最前期的勘景、讀本到每一天的實地拍攝，小黑全都全程參與。九把刀感性透露，小黑其實看過初稿中「Hydra」以及「獵命師彩蛋」登場的版本，但最終也深深愛上了現在大銀幕上這個專屬電影版的「藍金」。

▲▼ 《功夫》試片聯訪-九把刀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲九把刀承諾，會在《異夢》電影中讓Hydra出現。（圖／記者黃克翔攝）

不僅在劇本上用心，配樂更是九把刀堅守的底線。當劇組資金見底時，他堅持在藍金對決淵仔的重頭戲放上歌仔戲〈將水〉，更在結局不顧一切、甚至「負債」買下一首老讀者非聽不可的經典武俠配樂。他回憶當時聽到監製力挺買下版權時，自己激動到全身發抖，「我跟心中的老讀者一起跪下來感謝，真希望大家在看到這一段時，可以跟我一樣大爆哭。」

Hydra到底去哪了？九把刀親給承諾：交響樂大戰會有的！

至於原著中超瘋狂的「幾十人交響樂隊在大佛底下為正邪大決鬥伴奏」名場面為何沒拍？九把刀給了老書迷一顆超大定心丸。他解釋，這個瘋狂的版本，必須保留給「Hydra」有足夠篇幅正式出場時才能使用！

▲《功夫》由柯震東、朱軒洋、王淨、戴立忍主演。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》一直是九把刀的小說中，最受書迷期待被改編成電影的作品之一。（圖／麻吉砥加提供）

面對書迷敲碗，九把刀大笑自嘲自己其實比任何人都愛Hydra，甚至曾為了他動筆寫前傳小說《蟬堡》，「只是沒寫完，我真是雞掰郎啊哈哈！」他更大方開出神級支票，承諾未來籌拍《異夢》時，絕對會讓Hydra邪魅登場，甚至放話到時候要抽籤找三位Hydra的死忠粉絲一起來陪他拍戲，讓苦等多時的老讀者們瞬間暴動。

