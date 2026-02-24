ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

逸祥陪山豬父母過年暖哭網友！
總愛強詞奪理的三大星座！
《甄嬛》9大經典金句台詞！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林辰唏 始源 朱軒洋 林依晨 言承旭 楊洋 柯瑞 愛莉莎莎

大陸改編經典日劇《東大特訓班》！張若昀「金句連發」拯救6學生

記者黃庠棻／台北報導

青春勵志話題陸劇《鳴龍少年》於2月23日起，平日晚間8點在龍華偶像台 MOD353全台首播，由張若昀領銜主演，攜手黃堯、徐若晗等新生代演員，透過一群「成績後段班」學生的逆襲之路，揭開亞洲升學制度、原生家庭與青少年心理創傷的層層真相。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

《鳴龍少年》改編自日本經典作品《東大特訓班》，但一改過往著重「考試技巧」的敘事路線，轉而將鏡頭對準青少年的心理狀態與家庭結構。全劇以雷鳴（張若昀飾）與桑夏（黃堯飾）為首的一群教師為核心，從教育與心理輔導雙軌並進，在導演丁黑的寫實風格調度下，描繪出一群少年笑淚交織、與命運正面交鋒的「教癒系」青春成長故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

張若昀飾演的「雷鳴」是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師，他將高三11班視為一座「翻身實驗室」，挑選「年級後一百名、但單科成績突出的學生」組成團隊，誓言打造一場不可能的高考（台灣稱為學測）奇蹟。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

雷鳴的教學方式激進又顛覆，把學生當成「顧客」經營，用行銷思維包裝讀書方法，甚至鼓勵學生開直播自習，在校園掀起風潮，也因此屢屢被質疑是在譁眾取寵、博眼球。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

在人前，雷鳴是個極度以自我為中心、不按牌理出牌、擅長操控局勢的爭議人物，看似冷酷、只在乎輸贏；但私底下卻默默記下每個學生的性格與喜好，依照個別優缺點調整學習策略，甚至在學生家境出問題時暗中伸出援手。這種矛盾的性格，正來自他深受父親影響、卻又始終無法擺脫的成長陰影。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

然而，雷鳴之所以如此偏執，根源其實來自童年難以抹去的創傷，他的父親是名滿天下的明星教師，卻把所有關愛都留給了學生，甚至連妻子罹患胰臟癌動手術時，都抽不出時間陪伴。

從七歲起，雷鳴就被嚴格訓練時間管理，連刷牙都有既定流程，只為換得父親一句肯定；即便最終成了高考狀元，內心卻始終活在「永遠不夠好」的陰影裡。直到父親年老罹患阿茲海默症，父子關係似乎迎來修補的契機，但對早已心灰意冷、不再抱有期待的雷鳴而言，究竟該如何放下，反而成了人生最殘酷的一道考題。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

《鳴龍少年》是張若昀首度主演校園題材，在《慶餘年》、《雪中悍刀行》飾演鬥智型角色，深獲觀眾喜愛，這次「對手」換成學生。他也自曝學生時代其實是老師眼中的頭痛人物，曾經一連好幾天不回家，輪流借住在同學家，最後甚至發展成「集體離家出走」，最長紀錄半個月；還曾號召同學抗議老師占用體育課，叛逆事蹟一籮筐。這次詮釋老師角色，反而從自己高中老師身上汲取不少靈感。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

劇中六位學生各自背負沉重的家庭原罪：徐若晗飾演的數學天才程雨杉，因母親再嫁遭遇繼父偷拍，活在重男輕女與恐懼之中；含著金湯匙出生的沈耀（李明德飾），外表光鮮，卻在父母失和中長大；與奶奶相依為命的李燃（王鏘飾），寄住在別人家地下室，卻擁有最溫暖的愛。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

邊曉曉（曾宥臻飾）因寄人籬下，養成討好型人格；江晴朗（許淇傑飾）為維持家庭和諧，犧牲自己的音樂夢；口吃的禹洋（張琛飾）則成為全家唯一的希望，卻在校園遭受霸凌。這六個原生家庭的故事，也被網友形容為「亞洲家庭鬼故事」的極致寫照。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》。（圖／龍華提供）

而《鳴龍少年》也點出多種亞洲家庭常見的教養型態，過度競爭、情感勒索、逃避衝突與過度放任，並透過雷鳴之口引用紀伯倫名言「你的孩子不是你的孩子」，直指親子關係中最殘酷也最真實的核心。

劇中金句「高考是一場馬拉松」、「龍生龍，鳳生鳳，但你給我記好了，後面的內容你可以自己填空！」、「如果一出生的那場考試，你沒能考贏，那不是你的錯。你可以把高考當成一次補考」、「這一次，我不會讓你輸」讓許多觀眾產生共鳴，每個人都希望可以遇到雷鳴這樣的老師。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

從校園、家庭到自我認同，《鳴龍少年》不只是一部升學劇，更是一部關於與命運對抗、與原生家庭和解或拒絕和解的青春成長物語。它寫的不只是考試，而是每個人一生都在面對的那場「證明自己」的戰爭。青春校園勵志劇《鳴龍少年》於2/23起，平日晚間八點，在龍華偶像台MOD353全台首播。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張若昀鳴龍少年

推薦閱讀

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

20小時前

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

4小時前

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

3小時前

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

3小時前

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

3小時前

SJ始源PO 8字遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告

SJ始源PO 8字遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告

12小時前

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

2/23 07:24

朱軒洋海上協助救援！　婦人突中風「2船並排丟人搶命」九把刀聽傻

朱軒洋海上協助救援！　婦人突中風「2船並排丟人搶命」九把刀聽傻

14小時前

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

2小時前

《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

13小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

21小時前

千萬YouTuber砸重金！《鐵肺》狂灌30萬公升「血海」　窒息式恐懼逼瘋全網

千萬YouTuber砸重金！《鐵肺》狂灌30萬公升「血海」　窒息式恐懼逼瘋全網

12小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包
婦人突中風朱軒洋協助救援　九把刀：什麼爛鏡位！

婦人突中風朱軒洋協助救援　九把刀：什麼爛鏡位！
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

樂天女孩韓援暴增至六人　球團也正式回應了

19分鐘前58

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

29分鐘前0

母貪汙判無期！〈我的歌聲裡〉曲婉婷隔12年新歌　被罵到新帳又關了

55分鐘前0

台劇《凶宅專賣店》不只是賣房！「看完不好意思跳過片尾」真實心得雷

1小時前10

媽媽只有我！　葛仲珊取消活動「飛紐約照顧骨折母」

2小時前253

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

2小時前0

初九天公生8大禁忌！　「動怒罵髒話」恐窮整年

3小時前41

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

3小時前0

曾登《紅白》…日本百萬YouTuber來台！親自傳私訊「點名合作他」

3小時前0

2月24日星座運勢／獅子克服阻礙　水瓶提升專業

讀者迴響

熱門新聞

  1. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    20小時前127
  2. 靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬
    4小時前2619
  3. 陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩
    3小時前109
  4. 樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形衝回天花板
    3小時前4
  5. 女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯
    3小時前81
  6. SJ始源遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告
    12小時前62
  7. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    2/23 07:2464
  8. 朱軒洋海上協助救援！婦人突中風「2船並排丟人搶命」
    14小時前6
  9. 台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立雙腿滾「燃燒火缸」
    2小時前483
  10. 《陽光女子》從3人到狂飆6.5億
    13小時前36
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合