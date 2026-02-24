大陸改編經典日劇《東大特訓班》！張若昀「金句連發」拯救6學生

記者黃庠棻／台北報導

青春勵志話題陸劇《鳴龍少年》於2月23日起，平日晚間8點在龍華偶像台 MOD353全台首播，由張若昀領銜主演，攜手黃堯、徐若晗等新生代演員，透過一群「成績後段班」學生的逆襲之路，揭開亞洲升學制度、原生家庭與青少年心理創傷的層層真相。

▲《鳴龍少年》由張若昀領銜主演。（圖／龍華提供）

《鳴龍少年》改編自日本經典作品《東大特訓班》，但一改過往著重「考試技巧」的敘事路線，轉而將鏡頭對準青少年的心理狀態與家庭結構。全劇以雷鳴（張若昀飾）與桑夏（黃堯飾）為首的一群教師為核心，從教育與心理輔導雙軌並進，在導演丁黑的寫實風格調度下，描繪出一群少年笑淚交織、與命運正面交鋒的「教癒系」青春成長故事。

張若昀飾演的「雷鳴」是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師，他將高三11班視為一座「翻身實驗室」，挑選「年級後一百名、但單科成績突出的學生」組成團隊，誓言打造一場不可能的高考（台灣稱為學測）奇蹟。

雷鳴的教學方式激進又顛覆，把學生當成「顧客」經營，用行銷思維包裝讀書方法，甚至鼓勵學生開直播自習，在校園掀起風潮，也因此屢屢被質疑是在譁眾取寵、博眼球。

在人前，雷鳴是個極度以自我為中心、不按牌理出牌、擅長操控局勢的爭議人物，看似冷酷、只在乎輸贏；但私底下卻默默記下每個學生的性格與喜好，依照個別優缺點調整學習策略，甚至在學生家境出問題時暗中伸出援手。這種矛盾的性格，正來自他深受父親影響、卻又始終無法擺脫的成長陰影。

然而，雷鳴之所以如此偏執，根源其實來自童年難以抹去的創傷，他的父親是名滿天下的明星教師，卻把所有關愛都留給了學生，甚至連妻子罹患胰臟癌動手術時，都抽不出時間陪伴。

從七歲起，雷鳴就被嚴格訓練時間管理，連刷牙都有既定流程，只為換得父親一句肯定；即便最終成了高考狀元，內心卻始終活在「永遠不夠好」的陰影裡。直到父親年老罹患阿茲海默症，父子關係似乎迎來修補的契機，但對早已心灰意冷、不再抱有期待的雷鳴而言，究竟該如何放下，反而成了人生最殘酷的一道考題。

《鳴龍少年》是張若昀首度主演校園題材，在《慶餘年》、《雪中悍刀行》飾演鬥智型角色，深獲觀眾喜愛，這次「對手」換成學生。他也自曝學生時代其實是老師眼中的頭痛人物，曾經一連好幾天不回家，輪流借住在同學家，最後甚至發展成「集體離家出走」，最長紀錄半個月；還曾號召同學抗議老師占用體育課，叛逆事蹟一籮筐。這次詮釋老師角色，反而從自己高中老師身上汲取不少靈感。

劇中六位學生各自背負沉重的家庭原罪：徐若晗飾演的數學天才程雨杉，因母親再嫁遭遇繼父偷拍，活在重男輕女與恐懼之中；含著金湯匙出生的沈耀（李明德飾），外表光鮮，卻在父母失和中長大；與奶奶相依為命的李燃（王鏘飾），寄住在別人家地下室，卻擁有最溫暖的愛。

邊曉曉（曾宥臻飾）因寄人籬下，養成討好型人格；江晴朗（許淇傑飾）為維持家庭和諧，犧牲自己的音樂夢；口吃的禹洋（張琛飾）則成為全家唯一的希望，卻在校園遭受霸凌。這六個原生家庭的故事，也被網友形容為「亞洲家庭鬼故事」的極致寫照。

而《鳴龍少年》也點出多種亞洲家庭常見的教養型態，過度競爭、情感勒索、逃避衝突與過度放任，並透過雷鳴之口引用紀伯倫名言「你的孩子不是你的孩子」，直指親子關係中最殘酷也最真實的核心。

劇中金句「高考是一場馬拉松」、「龍生龍，鳳生鳳，但你給我記好了，後面的內容你可以自己填空！」、「如果一出生的那場考試，你沒能考贏，那不是你的錯。你可以把高考當成一次補考」、「這一次，我不會讓你輸」讓許多觀眾產生共鳴，每個人都希望可以遇到雷鳴這樣的老師。

從校園、家庭到自我認同，《鳴龍少年》不只是一部升學劇，更是一部關於與命運對抗、與原生家庭和解或拒絕和解的青春成長物語。它寫的不只是考試，而是每個人一生都在面對的那場「證明自己」的戰爭。青春校園勵志劇《鳴龍少年》於2/23起，平日晚間八點，在龍華偶像台MOD353全台首播。