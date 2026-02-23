《WE ARE》除夕夜大爆發！跨世代卡司＋跨界演出　網狂讚：看得熱淚盈眶

記者孟育民／台北報導

由文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今年規模全面升級，精心規劃10大主題單元，集結32組藝人、47位運動選手，以及超過600位青年學子共同參與演出，從音樂、綜藝到跨界展演一次到位，陪伴全台觀眾在除夕夜守歲迎新年，今年是《WE ARE 我們的除夕夜》製作的第四年，已經成為家家戶戶，甚至是海外遊子除夕夜不可或缺的陪伴。

▲文總《WE ARE》夜總會單原融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」 。（圖／三立提供）

節目持續由人氣主持人吳姍儒Sandy領軍，以穩健節奏串聯整體內容。今年卡司橫跨多世代與多領域，展現「兼容並蓄」的節目精神，包括全方位流量霸主Marz23、情歌王李聖傑、金曲台語歌后黃妃、平民天后徐懷鈺攜手京都橘高校吹奏樂部國際共演、台饒先驅卜學亮、歌手畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、黃霆睿，以及玉女掌門人方季惟、陳明真，秀場綜藝代表許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，最終由金曲歌后魏如萱壓軸登場，星光陣容堪稱歷年之最。

▲▼文總《WE ARE》跨界演出掀網路討論 。（圖／三立提供）

網友在Threads上討論爆表，而徐懷鈺、橘高校吹奏樂部的國際創意合作，更是流量保證；另外Marz 23和體育結合的表演，節目一播出，網路上討論不斷，觀眾紛紛留言表示：「看完整個節目非常感動，重點不是誰做得最好，而是傳達出台灣各行各業的努力，讓世界看見台灣」、「這是一個具有文化深度的除夕節目」、「老歌新唱結合青年學子演奏，是傳承也是創新，讓海外遊子看得熱淚盈眶」、「無論卡司或內容都做到兼容並蓄、老少咸宜，是難得一見的全齡大型節目。」

▲徐懷鈺攜手日本京都橘高校吹奏樂部同台演出 。（圖／三立提供）

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》以多元內容與跨界演出，成功凝聚世代情感。三立都會台與三立台灣台各年齡層表現都不錯，三立都會台主要收視觀眾群落在25到34歲，其中更以25-34女性觀眾收視表現最好，更高達1.31，三立台灣台更擄獲許多中壯年觀眾，分眾收視甚至高達1.68，「綜藝夜總會」和「我們的玉女時代」更是電視台收視最高橋段，今年整體電視觀看人口數，包含三立台灣台、三立都會台與公視台語台，共計約100萬人。



在網路表現部分，截至今(23)日止，網路總觀看人次超過270萬人，播出平台包含文總YouTube、中華電信MOD、Hami Video與LINE TODAY。LINE TODAY累積觀看人次超過180萬、文總YouTube累積觀看數約89萬次，海外國家排名則是美國、日本、新加坡，並登上Google熱搜、Youtube粉絲熱推。