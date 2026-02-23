《2026紅白》收視出爐「吸272萬人觀看」！　林志穎出場成最高點

記者孟育民／台北報導

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，集結多組亮眼卡司輪番登場，陪伴觀眾迎接農曆新年，如今收視出爐，全體平均收視1.90，其中15-44歲收視1.96跟20-49歲收視1.98，更是雙雙榮登全國第一！總收視人口為272萬2千人，榮登全台最多人收看的除夕特別節目，官方網路平台點閱數（統計至23日上午9時止）已累積309萬人次觀看。

▲ &TEAM登《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視）

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目每分鐘收視最高3.31（收視人口706,000），落在「永遠的男神」林志穎經典神曲連發，並攜手新生代男團FEniX、F.F.O、U:NUS與笨港國小合唱團共演，成為收視高點；而次高點3.11（收視人口664,000）為聚集四大台語歌王、歌后蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃的紅白擔擔麵台語劇；第三高2.98（收視人口636,000）則是人氣搖滾樂團八三夭與全球組合&TEAM成員NICHOLAS驚喜合作〈想見你想見你想見你〉。

▲▼林志穎男神魅力不減。（圖／台視）

除夕當日，台視官方YouTube直播引發熱烈討論，吸引許多King & Prince與&TEAM的日本粉絲觀看，並紛紛留言：「很喜歡台灣紅白的歌詞字幕，跟著歌曲情境設計非常漂亮好看」，此外，台視八點檔《寶島西米樂》的廣告也讓日本網友留下深刻印象，由日文發音「背広」衍生的「西米樂」名稱增添親切感，使聊天室出現滿滿「背広」留言。



