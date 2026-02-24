ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾登《紅白》…日本百萬YouTuber來台！親自傳私訊「點名合作他」

記者黃庠棻／台北報導

目前忙於台灣影集《男公館》音樂製作的張立昂，近日與日本歌手松浦航大展開互唱合作，他以日文演唱對方的歌曲〈七色〉；松浦航大則改以日文重新詮釋張立昂的〈輸給你〉，兩人不只選擇互唱彼此作品，更是加上合唱，消息曝光後即引發粉絲討論。

▲▼張立昂。（圖／翻攝自Instagram／marcourageous）

▲張立昂。（圖／翻攝自Instagram／marcourageous）

參加過日本《NHK紅白歌唱大賽》且擁有YouTuber百萬粉絲的松浦航大，主動從張立昂社群網站提出合作邀約，希望能互唱彼此作品；張立昂知道松浦航大是位歌聲極佳且擅長模仿的日本知名歌手，他表示「這是個有趣的國際演唱合作，而且剛從北海道滑雪回來，松浦航大從北海道飛來，兩人的緣分很特別。」



▲張立昂合體松浦航大。（圖／艾瑞克艾斯提供）

▲張立昂合體松浦航大。（圖／艾瑞克艾斯提供）

張立昂與松浦航大一拍即合，展開長達一個月的跨海討論，年前松浦航大特別從北海道飛來台灣，雙方在台北錄音室會合，兩人從日文歌唱到中文歌，從中日文互唱到合唱，成功連錄三首歌，隨即於網路發表訊息，在2026新春過年期間，立刻引發雙方的粉絲樂迷關注及留言。

▲張立昂合體松浦航大。（圖／艾瑞克艾斯提供）

▲張立昂合體松浦航大。（圖／艾瑞克艾斯提供）

松浦航大的〈七色〉此次推出台灣版本，為了這首歌的日文演唱，張立昂下足了功夫，密集加強三周的日文練習，他首次以日文演唱並重新詮釋，在原有旋律中加入不同語境的情緒層次，最後兩人再以合唱美妙結合；而張立昂的〈輸給你〉則由松浦航大填寫日文歌詞重新演繹，讓歌曲在語言轉換之下展現不同風貌。

▲▼張立昂。（圖／翻攝自Instagram／marcourageous）

▲張立昂。（圖／翻攝自Instagram／marcourageous）

另外，兩人亦錄製宇多田光的〈First Love〉，熟悉的旋律透過不同聲線與語感，被打開新的詮釋空間，也讓雙方歌迷聽見另一種版本的情感延伸。松浦航大近年在日本備受關注，以穩定唱功與高辨識度聲線累積人氣，從網路平台出發，逐步拓展至更完整的音樂創作與演唱發展。此次跨海的國際合作，也讓台灣觀眾更直接認識他的音樂特色。

張立昂持續在戲劇與音樂領域累積作品，特別是演出台灣影集《男公館》，同時也投入大量心力於該影集的音樂製作，他特地在2026年新春許下三個願望，希望平安健康、事業順利還有《男公館》播出大家會喜歡。

關鍵字

張立昂松浦航大

