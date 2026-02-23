被媽祖神蹟救一命！　旅日歌手翻轉苦命童年

▲旅日歌手蔣雪櫻致力推廣媽祖文化。（圖／華煬娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

旅日歌手蔣雪櫻近年努力將媽祖文化推廣至日本，她為白沙屯媽祖活動，製作6首國語歌曲，更邀請大馬鐵肺歌手董美君，為她量身打造「媽祖出巡」，蔣雪櫻表示:「因為媽祖神蹟救了我一命，並讓我父親安詳離世，我懷著感恩的心，唱這首歌，將媽祖的慈悲，發揚光大。」蔣雪櫻也帶著「媽祖出巡」前往日本交流，並在海南衛視及四川成都春晚表演，將媽祖文化推向更廣闊的舞台。

▲▼大馬鐵肺歌手董美君(前)，為好友旅日歌手蔣雪櫻打造歌曲「媽祖出巡」。（圖／華煬娛樂提供）



蔣雪櫻自幼貧困，她說：「記憶中我的童年沒有歡樂，只有不停的工作，別的小孩半夜睡覺，我必須陪媽媽到魚市場賺錢維持生計。出生在高雄的我，旗津小島的沙灘海邊，是我兒時唯一的慰藉，傍晚時我經常坐在沙灘上，對著海，唱出我心中的渴望。」

蔣雪櫻成長後到餐廳打工，被經紀人發掘，前往日本發展，努力學習日文及日本歌曲，最終在日本三重縣的一家大型場所駐唱，開啟了旅日生涯，2年多前，蔣雪櫻曾經發行一張台語專輯，其中4首歌「愛情避風港」、「分享咱的愛」、「孤單心」、「情深作伙」皆被選為電視連續劇片頭片尾曲，深受歡迎。

蔣雪櫻今年至明年，擔任國際A3區金獅歌唱委員會主席，她擔任古亭獅子會會長期間，開始有系統的從事社會公益，舉辦慈善演唱會，救助花蓮大地震災區，以及各地弱勢兒童，如今也成為「聖駕出巡讚歌」的傳唱者，蔣雪櫻用自己的人生詮釋了感恩，堅持與回饋，而且她充滿自信的說:「在複雜的環境中，我依然保持清純，未被污染，繼續用歌聲傳遞溫暖，實現我對社會的承諾。」