八點檔男星過年遊日…銀座巧遇金泰希夫妻　「跟Rain握手」圓夢了

記者黃庠棻／台北報導

迎接嶄新的一年，三立集團今（23）日在董事長張榮華及總經理高明慧的帶領下熱鬧舉辦馬年「馬立全開」新春開工祈福團拜，團拜共發出2700多個紅包。

▲《百味人生》主演劉書宏、陳珮騏出席三立集團開工 。（圖／三立提供）

開工現場除了主管與員工共襄盛舉，更邀請三立八點檔《百味人生》主演劉書宏、陳珮騏驚喜現身，為開工活動增添星光與喜氣，陳珮騏送董事長「金馬舞吉」禮籃，意喻金馬奔騰開紅盤，開工大吉最有錢；劉書宏則送總經理「好運攏來」禮籃，象徵三立集團馬年旺旺來，所有好運通通攏總來。

陳珮騏今年過年放了五天假，除了去拜財神廟跟家人吃年夜飯，最重要的是去追星，參加唯一最愛的韓國男團「ASTRO」出道10週年的應援咖啡廳活動，她說自己早就報名好，還跟粉絲一起集資應援牆，趁拍戲空檔去拍照留念，讓她心花開直呼「這個年過得好幸福喔！」

而劉書宏過年出國到日本銀座，竟然巧遇他心中偶像南韓天王Rain跟老婆金泰希，他激動地說「我還有跟Rain握到手！過年夢想成真了。」陳珮騏說新的一年也會繼續加油把戲演好「希望馬年觀眾依舊熱情幫我們打氣」。

