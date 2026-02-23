兒子跟大S女兒是同學…品冠曝小玥兒近況！　過年砸50萬寵岳父母

記者黃庠棻／台北報導

歌手品冠即將迎來54歲生日，23日出席「凱渥」開工團拜時，分享今年過年全家團圓，2月1日他首次帶著岳父、岳母一起回馬來西亞，安排他們品嘗榴槤、燒雞翅等美食，來回商務艙招待，花了差不多50萬台幣，並害羞表示「都是一個心意」。

▲凱渥舉辦開工儀式。（圖／記者徐文彬攝）

兩年前，品冠購置1間房子，去年底裝修完成，沒有公設比、有游泳池，價格約為台北房價四分之一，大概1000多萬台幣。他坦言「我在馬來西亞買房子全部為了父母，但是爸媽終究習慣透天厝老家，勸我租出去。」如今品冠名下約3間房子，孝順的他說「我已經放棄說服爸媽，等他們覺得不想爬樓梯再搬進新家。」

過去，品冠曾在市區近郊購入一間近100坪的房子，本來也是要給爸媽住，但爸媽仍喜歡住在老家，所以後來便將這個房子賣掉。即將迎來54歲的品冠被問到收過老婆最難忘的禮物，他想到結婚前，妻子在飛機上打長途電話45分鐘給他，花費800多美金（約2萬5000元台幣）。

去年，品冠曾在開工團拜表示，自己兒子跟大S的女兒同一所學校，今（23）日被問到此事，他低調表示「他們已經轉校了，後來沒有聯絡。」而他的兒子現為7年級、女兒6年級，過年有帶著小孩去馬來西亞看當地的學校，但2人都比較希望待在台灣繼續唸書。





