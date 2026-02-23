記者蔡宜芳／綜合報導

以南韓為活動據點的日籍女團XG，擁有獨特的音樂風格和形象，受到不少粉絲歡迎。不料，他們的老闆JAKOPS卻於23日爆出因持有毒品，在日本遭到逮捕。對此，所屬公司XGALX表示「正在確認事實中」，後續發展引發各界高度關注。

▲XG由JAKOPS一手打造。（圖／翻攝自Instagram／xgofficial）

綜合日媒報導，警方於23日在愛知縣的一家飯店客房內，逮捕了包括JAKOPS在內的四名男子，其中還有知名經紀公司愛貝克思（Avex）的員工。現場不僅查獲古柯鹼，還發現疑似裝有乾燥大麻的袋子。據悉，警方早在去年3月就接獲匿名檢舉稱JAKOPS等人涉嫌使用毒品，進而展開長期的縝密調查，目前正針對古柯鹼的取得管道等進行深入追查。對此，XGALX僅簡短表示「正在確認事實中」，目前尚未有更進一步的回應。

另一方面，XG自2月初起在日本展開巡迴演唱會，身為製作人的JAKOPS全程隨行，而XG 21至22日正好就在愛知縣名古屋進行演出。如今JAKOPS突然爆出持毒醜聞，各界也在觀察此事件是否會波及XG接下來的計畫。

▲XG的日本巡演尚未結束，就傳出老闆持毒遭逮的醜聞。（圖／翻攝自Instagram／xgofficial）

JAKOPS是在美國西雅圖出生的韓日混血兒，2009年曾參與MC夢的專輯伴唱，隨後以男團Dalmatian（DMTN）成員身分闖蕩歌壇，韓國名字為朴俊浩（音譯，박준호）。他自2022年轉戰幕後之後，一手打造出全日籍K-pop風格女團XG，成功將團體推向國際，不僅活躍於韓國音樂節目，他本人也被視為才華洋溢的頂尖製作人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！