蔡健雅4月開唱倒數！　鬆口遇「1重大挑戰」

▲蔡健雅4月將開唱。（圖／躍耳娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Tanya蔡健雅即將在4月4日於Zepp New Taipei舉辦《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》，演唱會的籌備過程順利，唯獨在列歌單時發生了「選擇困難」，因為一張專輯中的非主打歌可能就有7首，要怎麼在這麼多專輯、這麼多歌曲中挑選出想唱的、割捨掉塞不進歌單的，成了她最大的難題。

▲▼蔡健雅坦言歌單成難題。（圖／躍耳娛樂提供）



她說：「最後的歌單可以鋪展出我的人生歷程和故事，又有一些驚喜，我非常滿意。希望觀眾可以經過這場演出，除了感受到寫在這些B面歌曲裡的蔡健雅，也能夠進一步去探索自己的B Sides、自己的不同面向。」

蔡健雅強調所謂A面跟B面不是指正反兩面，而是每一個人都有很多不同面向，最社會化、最被世界接受、常用來面對大眾的那一面可以定義是A面。但是回到家、面對家人、朋友，甚至寵物，都會有不一樣的面向，而這些不常被看見的面向，都可以是你的B面。

蔡健雅表示：「B side的蔡健雅，除了你們在社群上看到的作甜點、針織、種植物、後空翻、畫畫的蔡健雅，其實很多時候也在我的音樂裡出現，因為這些歌寫的都是我的生活感受。即使它們可能不像主打歌一樣被關注、傳唱，可是那都是我，各種不同時期、不同情境、不同面向的我，甚至是更真實的我。」門票將自3月11日14點起於KKTIX網站全面啟售。

