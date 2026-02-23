情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

記者黃庠棻／台北報導

女星王心恬今（23）日出席凱渥開工，她跟姚元浩緋聞傳了8年，還沒有下一步，她大笑說爸媽從沒要求抱孫，也不可能催婚，笑說「有人在催40歲的人嗎？都大人了，催什麼催，沒有人那麼白目問我。」被問到過年是否有跟姚元浩碰面，她則低調證實。

▲凱渥舉辦開工團拜儀式。（圖／記者徐文彬攝）

王心恬透露，今年過年都在台北，在家吃東西、運動，笑稱自己是「撞柱」體質，盡量少玩賭博遊戲，加上她自創品牌要發年終獎金，還有過年給爸媽的紅包，總計花了六位數，笑說「發完可能要吃泡麵。」問到過年是否有到男友家拜年，她笑說「沒有啦，不用」，向來不鬆口認愛的她，老實招了過年有跟姚元浩碰面「有一起賭博，在朋友家。」

▲王心恬出席凱渥開工團拜儀式。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，王心恬坦言今年行程很滿，預計5月碩士畢業，還要考雙版滑雪的教練資格，且預計還要再做第二次凍卵「我有跟醫生討論，之前的都很健康，不要擔心，因為我希望有兩胎，可能要20至30顆比較保險，所以今年要調身體再凍一次。」

▲王心恬出席凱渥開工團拜儀式。（圖／記者徐文彬攝）

不過，王心恬若懷孕已是高齡產婦，媽媽還一度勸退「她覺得不要生，擔心危險」，被問及男友姚元浩對生小孩是否有準備，她又極力強調「以上都是我個人的意願。」也說今年行程已經排滿，應該沒有結婚這一項，她爽朗笑說「結婚會跟你們講，沒有人會偷結！」

▲王心恬出席凱渥開工團拜儀式。（圖／記者徐文彬攝）