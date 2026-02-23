木星砸7位數開水晶咖啡廳！　攜男友築夢「思考3天就衝」遭網酸正面看待

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber團體「這群人」成員木星（林牧昕）大方認愛小10歲景閎，如今愛情事業兩得意，去年5月砸下超過7位數打造水晶咖啡廳「木星小宇宙」，與男友攜手經營。兩人接受《ETtoday星光雲》專訪，木星透露當初只想開一個工作室，沒想到短短三天就拍板定案開店，租下場地籌備一個半月火速上線，「已經30幾歲了，人生就是要衝衝衝，想到什麼做什麼，希望可以把這個品牌做得更鮮明。」

▲木星與男友景閎共同經營水晶咖啡廳，希望品牌能被看多人看見。（圖／記者湯興漢攝）

不過創業並非一帆風順，「木星小宇宙」所在地並非一級戰區，周邊多為住宅區，她坦言營運仍需很用力，也被網友開酸「網紅開店都不長久」。她無奈說：「不可能開店就有人來，有時候甚至一整天都沒有客人，看到沒有人心情也會失落。」但她不讓情緒停留太久，積極規劃各式活動，像是水晶課程、親子活動等等，也開放場地出租，希望讓空間發揮最大價值。

▲▼木星、景閎只要有空都在店裡。（圖／記者湯興漢攝）

在裝潢到實際營運的過程中，兩人分工互補，雖然難免有小爭執，但都能理性溝通討論，共同往目標前進。景閎擔任營運長的角色，習慣把事情想得更長遠，木星則笑說，目前多半以男友的想法為主，「有時候知道彼此的需求然後配合，我們溝通都是良性的。」被問到經營有何困難？木星說：「開始沒有想像中難，因為做就對了，反而是經營比較難，畢竟我們都沒有經營過一間店。」她也期盼未來能讓「木星小宇宙」被更多人看見，在穩紮穩打中慢慢發酵成屬於他們的理想場域。

▲木星勇敢追夢。（圖／記者湯興漢攝）