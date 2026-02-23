一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛。她23日在社群網站上傳一系列旅遊美照，其中一套在泳池畔的火辣打扮，至今已吸引1.9萬人按讚！

▲李雅英在開工日辣PO泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



照片中，可以看到李雅英單穿一件設計感十足的純白連身泳衣，胸前採用大膽的挖空剪裁，巧妙辣出渾圓半球和深邃的事業線。不僅如此，泳衣兩側還有交叉綁帶的局部鏤空設計，完美襯托出她纖細的腰身。

▲李雅英換了不同套泳衣。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



除了吸睛的泳裝造型，照片也記錄了李雅英這趟旅程中充實的活動。她時而坐在陽台愜意享用餐點，時而穿著瑜伽服，做出高難度的後彎伸展動作。

▲李雅英想念出國的時光。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



此外，李雅英還換上黑色長袖洋裝，在夕陽西下的海灘上開心高舉雙手，又或是換上粉色洋裝漫步於沙灘的椰子樹下，甚至親自走到壯觀的高聳瀑布下方取景留念，真實記錄下她充實且放鬆的度假時光。

▲李雅英在國外玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



事實上，李雅英從國中就開始學習舞蹈，但起初並沒有想過加入啦啦隊，單純因為喜歡跳舞，又恰巧知道有啦啦隊的工作，2014年才誤打誤撞以啦啦隊成員身分正式踏上應援舞台，「我試過之後發現這是一個可以得到能量的工作，就一路跳到現在！」