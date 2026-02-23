當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

記者黃庠棻／台北報導

女星張榕容、林辰唏今（23日）出席公司「凱渥集團」開工大拜拜，分享年節打牌贏錢。其中，林辰唏去年剛簽入凱渥，為了新作品染了一頭金髮，十分亮眼，她和導演林立書未婚育有一子，維持開放式關係，日前她登上節目時意外脫口「想3P」引起熱議，今再度被問到這個話題也大方回應。

▲凱渥舉辦開工團拜儀式。（圖／記者徐文彬攝）

林辰唏先前和凱莉、范琪斐等人提早圍爐，在玩遊戲環節，一行人開始玩真心話遊戲，當提出的問題有人做過就要喝一杯，范琪斐發問「有跟男生跟女生做過愛嗎？」林辰唏和凱莉都是yes，接著又問「有3P的？」結果都沒有人嘗試過，林辰唏一時心起，直接問凱莉「妳想3P喔？那要不要揪一下？」

▲林辰唏參加凱渥開工。（圖／記者徐文彬攝）

對此，林辰唏今（23）日一聽到這個話題，先是笑出來直呼「就擔心會被問」，透露當天是第一次見到凱莉夫婦，當時喝了點酒，所以不小心脫口而出，大方坦言「可以探索看看，沒有這麼不挑，可以先諮詢一下，看有沒有感覺。」

▲林辰唏坦言想3P。（圖／翻攝自范琪斐IG）

此外，林辰唏和朋友合資在台東開設書店，坦言自己出資約10萬，會不定期舉辦不同活動，店裡不僅有新書也有二手書。至於因閃兵案消失的前老闆陳柏霖，她有稍微關心，但是不知對方的婚事進度。