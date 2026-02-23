頌樂閃現台灣開工…全程流利中文對答　「刮刮樂賺1000」認了胖7kg

記者黃庠棻／台北報導

韓國女星頌樂今（23）日參加「凱渥」開工團拜活動，現場向大家祝福新年健康、幸福與財運亨通，並透露自己即將於3月9日發行第2首中文新歌，且與一位「很酷的歌手」合作。

▲頌樂來台參加2026凱渥開工儀式。（圖／記者徐文彬攝）

頌樂在活動中全程以中文應答，表示「我在這裡有第2次中文歌出道，我很期待、很努力，我和很酷的歌手合作，請期待。」對於合作歌手她保密到家，笑說「不能說的秘密」。第一次在台灣參加開工儀式，頌樂強調韓國沒有這種儀式，直呼「第一次參加這樣的開工很神奇、很開心，剛剛老闆給我紅包，我很開心，這樣的儀式我覺得韓國也應該要有。」

▲頌樂來台參加2026凱渥開工儀式。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，頌樂坦言因過年期間與家人團聚、休息在家，導致體重增加近7公斤「我變了豬，去年我很瘦，今年幾乎胖了7公斤，我很需要減肥，但是心還沒準備好減肥，擔心在台灣吃更多。」不過過年沒有包紅包給家人，笑說自己經常給家人零用錢「所以不會包紅包給他們」，並透露有粉絲送她刮刮樂，還中獎1000元台幣，讓她直呼「真的很有意思，到台灣馬上去換錢，想吃好吃的東西。」





▲頌樂將在台發行第二個中文作品。（圖／種子音樂提供）

此外，頌樂談到自己非常喜歡吃台灣的擔仔麵，期待品嚐更多美食，這次來台停留至星期五就會回去韓國，之後再度來台灣1週，幾乎一直飛來飛去。最後她提到，新歌已經讓團員玟星聽過，對方表示「這首歌很安慰」，讓她感到欣慰，也希望粉絲多多期待。