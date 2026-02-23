剛慶祝25年銀婚！真矢病逝…遺孀石黑彩心碎發文：支持你是我的幸福

記者陳芊秀／綜合報導

日本殿堂級搖滾樂團LUNA SEA（月之海）鼓手真矢（本名山田真矢）因罹患腦瘤，於2月17日當地時間下午6時16分病逝，享年56歲，噩耗震撼全日本。而他的妻子石黑彩是人氣女團早安少女組的成員，夫妻去年剛慶祝25年銀婚，失去丈夫的她23日發長文悼念，令無數網友鼻酸。

▲「月之海」鼓手真矢罹患腦瘤病逝，遺孀石黑彩心碎發文。（圖／翻攝自IG）

真矢與癌症搏鬥將近6年，始終未曾向命運低頭。他2020年確診大腸癌第四期，一直持續做化療，不料去年夏天再被診斷出腦瘤，但仍以驚人的意志力持續復健，目標是為了能在3月的舞台上再次敲響鼓聲。然而不敵病魔，他最終未能如願重返舞台，23日凌晨月之海官網發表其離世的消息。

石黑彩在IG發出白底黑字的聲明，字字句句都難掩心碎。她以「致一直支持真矢的各位」開頭，寫下丈夫離世的日期時間，代替丈夫感謝相關人士的厚愛，接著寫道：「他為了3月的演唱會，以及之後的完全復活設定目標，滿懷對未來的希望，但卻突然病情惡化離世。這5年9個月來，他持續與病魔奮戰，始終積極堅強。我能陪伴並支持這樣的真矢，是我的幸福。」

文中也提到：「去年因腦瘤宣布暫停活動時，真矢最大的心願是『絕對不要讓LUNA SEA停止』。希望這份心意能夠延續，請大家繼續支持真矢所愛的LUNA SEA，繼續奔跑的LUNA SEA。」她最後也強調家人會懷抱著真矢的心願努力生活，請大家持續溫暖的支持。

▲石黑彩全文。（圖／翻攝自IG）

石黑彩與真矢於2000年5月結婚，育有一子兩女，2005年5月12日結婚6週年時，曾帶著3名孩子於出雲大社補辦婚禮。夫妻倆去年迎接結婚25週年，也在沖繩舉辦銀婚紀念儀式。她曾在丈夫真矢公開病情當天，PO出一家五口穿著婚禮服飾、牽手眺望大海的照片，當時配文寫道：「我為始終積極、不說喪氣話、全心面對音樂的丈夫感到驕傲。未來也會全力支持努力康復的真矢。」然而病魔仍令這對恩愛夫妻天人永隔，友人向媒體透露這一切來的太突然，她的心情大受打擊。

▲真矢去年公開病情時，石黑彩曾曬一家五口牽手合照發文打氣。（圖／翻攝自IG）