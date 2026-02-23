AcQUA源少年拋震撼彈「有成員退團」　隊長同台前女友…證實已分手

記者黃庠棻／台北報導

出身自《原子少年》的男團AcQUA源少年由黃莑茗、盧佾暘、林毓家、李秉諭、須弘道組成，上一次5人完整體合體在高雄的跨年演唱會上，今（23）日黃莑茗、盧佾暘、林毓家一同現身出席經紀公司凱渥的開工團拜，隊長黃莑茗突拋震撼彈，直言「今年開始成員須弘道就不跟團體一起活動了」。

▲盧佾暘、黃莑茗、林毓家。（圖／記者徐文彬攝）

AcQUA源少年隊長黃莑茗在凱渥的開工儀式訪問中透露，隊員須弘道從今年開始就不會跟著團體一起行動，形同退團，未來團將會以4人形式繼續活動，他透露對方約莫在2025年年底時有了這個想法，他在準備跨年演唱會時有約須弘道到熱炒店討論未來發展。

▲AcQUA源少年成員須弘道（左下）退團。（圖／記者周宸亘攝）

後來，須弘道跟公司討論過後決定退出AcQUA源少年。黃莑茗表示須弘道應該會先在美國完成學業，後續發展自己也還不知道對方的決定，僅透露對方對幕前、幕後都很有興趣，低調說道「只知道未來他不會再跟團體一起活動了」。

▲盧佾暘、黃莑茗、林毓家。（圖／記者徐文彬攝）

黃莑茗先前與同公司的盧以恩傳出緋聞，今（23）日兩人前後出席凱渥開工訪問，低調證實雙方已經分手，男方經歷團員退團又分手，坦言「2025是滿難過的一年，希望2026越來越好」；女方則表示「有走出情傷，平常都躺在家」，且坦言分手的某一部分原因是「太忙」，但雙方遲遲不透露分手的主因跟時間點，僅強調「一直都是朋友」，且在公司見到面也有互動。

▲盧以恩。（圖／記者徐文彬攝）

另外，AcQUA源少年的林毓家之前也傳出跟柯震東旗下女星許莉廷傳出緋聞，他今（23）日被問到戀情，多次使出「聽不到招式」，但仍被逼問出「雙方還在一起」，更在過年期間一起出遊釣蝦，隊員盧佾暘也有同行，甚至當起工具人幫兩人撥蝦。

▲林毓家、許莉廷日前傳出緋聞。（圖／記者鄭毓齡攝）

林毓家被問到跟許莉廷交往，是否有先跟女方老闆柯震東拜過碼頭，他先是四兩撥千斤表示「各位記者都有幫我拜過碼頭了」，接著自爆有去看柯震東主演的賀歲片《功夫》，並意外透露「在映後有見到面」，證實已經見過女方老闆，至於雙方是否有特別過情人節，他則絕口不提。