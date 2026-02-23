佳娜「6000ml母乳袋擺滿桌」畫面超壯觀！浪漫原因曝：花了1個多月

記者潘慧中／綜合報導

佳娜與祖雄結婚後，陸續迎來一對兒女。近日，她開心答應了老公安排的海外旅行，並順利請託長輩幫忙照顧孩子們。沒想到，在一切看似完美的計畫背後，她突然驚覺還有一項「甜蜜的負擔」尚未解決。

▲佳娜出國前準備了6000ml母乳。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



這趟旅程的契機，源自於祖雄前陣子突然認真提議：「我們是不是也該有一點只屬於兩個人的時間？」想和佳娜來趟浪漫的日本小旅行。就在媽媽答應幫忙照顧孩子們後，她當下感到相當開心，也就更放心地答應了老公的邀約。

▲▼佳娜和祖雄育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



然而，就在點頭之後，佳娜才猛然想起一件重要的事情，那就是她目前仍在親餵母奶。這讓她不禁開始擔憂，如果離開好幾天，小兒子的飲食該如何解決。

經過幾天的思考，佳娜決定不讓這件事成為旅程的牽絆，而是給自己設定了一個小目標，「提前一個月開始慢慢追奶量，希望在我們出發的那幾天，季季依然可以喝到100%母奶。」

▲▼佳娜花了一個多月準備。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



而這項挑戰的最終成果也相當壯觀。從照片中可以看見，在佳娜前方的圓桌上，密密麻麻地擺滿了數十包冷凍母乳袋，上面分別詳細標註了100ml、150ml、200ml等不同容量，共有6000ml，「我一天也只能存200-250ml，所以大概花了一個多月時間準備5天4夜的奶量」，讓不少粉絲直呼太厲害了！

▲佳娜和祖雄在留言區回覆網友。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



對此，佳娜表示這只是她給自己的一個小挑戰，絕非為了炫耀，而是希望在短暫離開的日子裡，小兒子依然能感覺到「媽媽其實一直在他身邊」。她也強調，配方奶、混合餵養或全母奶都沒有絕對的標準，只要孩子健康、媽媽安心，就是最好的方式，「當媽媽之後才發現，浪漫不只是兩個人出國旅行，浪漫也是為了孩子默默做準備的那份心。」