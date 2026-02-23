趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

▲趙詠華將舉辦個唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

情歌歌王歌后王瑞瑜、趙詠華確定加入《讚聲演唱會》行列，5月15日將分別於Legacy Taipei舉辦王瑞瑜《重提往事》演唱會、 5月16日舉辦趙詠華《愛你一生都太少》演唱會，睽違多年舉辦個人演唱會，王瑞瑜透露希望大家到現場不只是聽歌，而是可以一起回到某段記憶裡的時光，所以在選曲上會以陪伴自己與許多人成長的經典歌曲為主，也會加入一些對自己來說具有特別意義的曲目。

對於一路陪伴的歌迷，王瑞瑜也感性地說：「有些歌迷已經陪伴我很多年，也有些歌迷是近期才認識我及我的音樂，但每一位願意停下來聽我唱歌的人，都是最重要的緣分，因為有你們的支持，我才能一直站在舞台上唱歌，未來我依然會用最真誠的心，繼續用音樂陪伴大家！5月15日見！」

此次是繼2023年的生日演唱會後，趙詠華再度舉辦個人專場，她說道：「常常有人問我為什麼喜歡唱歌，只能說是上天賜給我的禮物，我很幸運從小就知道自己的天賦，也很珍惜，更從音樂裡得到太多太多了，希望將這份禮物，透過歌聲傳遞出去，願大家都能找到『愛你一生都太少』的那個『你』」

演唱會消息公布後，許多歌迷紛紛許願想聽的曲目，談到歌單安排，她表示這次的選曲有一個特別的方向，去年屠穎老師突然離開，回想自己曾經歷憂鬱低潮時，是祂一直在身旁鼓勵，而2012年，同樣是5月16日這天，同一個場地，屠老師正是當時自己在台上的定海神針，因此，這次選曲會選唱屠穎老師的作品，包括自己和別人的歌曲，希望和台下歌迷們一起唱，向屠老師致敬。門票將於2月25日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

