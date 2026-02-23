楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

記者陳芊秀／綜合報導

34歲大陸男星楊洋又接演新劇《不讓江山》，昨日（22）出席開機儀式，左手骨折包紮的現狀令粉絲憂心。而他的新劇剛開拍就爭議不斷，其中女網紅「奧黛麗厚本」的演出遭到大批網友抵制，傳出劇組已經火速將其除名。

▲楊洋接演新劇《不讓江山》。（圖／翻攝自微博）

奧黛麗厚本是抖音網紅，粉絲突破千萬，時常拍搞笑短片圈粉。然而2023年她模仿楊洋在《我的人間煙火》中「宋焰煮白粥」的名場面，並將台詞改為「哥哥給你倒82年元氣森林可樂」，被粉絲視為惡意消費與冒犯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著《不讓江山》開拍，奧黛麗厚本傳出將進組扮演女主角周潔瓊的丫鬟，並且有現身開機儀式的照片，不料選角引發楊洋粉絲的大規模抵制，更成為熱搜話題。網友認為奧黛麗厚本非科班出身，沒有長劇演出經驗，卻空降演出S+劇集（指大預算製作），紛紛表示質疑。隨後有網友爆料，網友抵制成功，厚本已經被《不讓江山》劇組除名。

▲網傳《不讓江山》選角知名網紅「奧黛麗厚本」，扮演女主角周潔瓊的丫鬟。（圖／翻攝自微博）

但部分網友認為厚本遭除名的消息僅是「轉移視線」。陸網注意到《不讓江山》原著遭到劇組大幅改編，包括楊洋扮演的男主角「李叱」，原著的英氣形象據傳被改為粗俗，女主角周潔瓊的角色地位疑遭邊緣化，導演費振翔被指控帶入多位關係戶進組，導致專業演員戲份大幅縮水，引發「流量凌駕專業」的擔憂。粉絲更在社群平台上疾呼「若不修正劇本應解約」，楊洋是否繼續參演該劇，也成為討論焦點。

▲網傳劇組已經將厚本除名。（圖／翻攝自微博）