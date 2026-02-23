信樂團3月開唱倒數！　力Q西班牙被認出嗨喊：超有面子

▲信樂團開春拜年。（圖／信世紀音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

信樂團攜新歌《反派》強勢回歸樂壇，開春特別齊聚團拜，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q手持春聯與吉利橘，象徵喜氣與好運，向所有樂迷送上滿滿祝福：「祝大家所有好事一馬當先、馬到成功、馬年行大運、馬上就好！」他們也將於3月21日在河岸留言西門紅樓展演館搖滾登場的「信念不滅」台北音樂會。

▲▼信樂團下月將在台北開唱。（圖／信世紀音樂提供）



信樂團過年期間團員世界跑透透，行程遍佈內地貴州、深圳、香港、東北，遠至義大利、西班牙、夏威夷等地，展開「跨國級團圓行程」，飛鳴表示每年春節都是與家人過年，今年因為老婆的妹妹剛生小寶寶，所以前往深圳陪老婆家人，全家過年沉浸在新生命的喜悅中，初三後再飛回貴州陪伴父母，笑說自己是移動式團圓，雖然奔波卻格外充實。

Tomi攜家帶眷回香港與家人團聚，「平常都各忙各的，過年就是一家人聚在一起的好時光。」之後全家更轉往義大利家族旅行，Tomi說：「出國旅行是我們家每年的儀式感。」團長Michael則帶著更深層的心情迎接新年，以往多在台北陪家人，近年會陪同老婆回到東北體驗截然不同的年味，今年適逢父親離世二十周年，他與家人則從不同地區飛往夏威夷團圓，在思念中迎接新春。

力Q年前特地陪老婆回西班牙娘家，與家人逛常去的華人商店時，沒想到店員抬頭愣住幾秒後隨即詢問：「你是信樂團的力Q對不對？」下一秒更興奮地補上一句：「到現在我們去K歌，都還是一定會點信樂團的歌！」讓力Q與西班牙家人非常驚訝，力Q笑說：「那一刻真的超有面子！」

