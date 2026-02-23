趙露思遲遲不進組？　直播說重話：再出問題「這輩子不再拍戲」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思近年憑著《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》、《許我耀眼》等劇人氣持續飆漲，而且與前經紀公司銀河酷娛的糾紛告一段落，工作室也重新恢復更新。而她幾乎每年都有新劇播出，並且成功掀起收視熱潮，外界好奇何時再進組拍戲，為此本人在春節期間的直播也開口回應了。

▲趙露思直播回應何時進組拍新劇。（圖／翻攝自微博）

趙露思：劇本打磨是關鍵

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對粉絲好奇「什麼時候進組？」趙露思直言：「我也想進（劇組）啊寶貝！」。但她隨即嚴肅強調，劇組拍戲並非易事，若在各方面尚未準備就緒、甚至可能出現問題的情況下急於開拍，她無法接受，並說道：「如果各方面又出問題，我這輩子將不會再拍戲，我真的受不了。」她表示自己無法容忍類似的憾事再次發生，因此現在的態度是「非常謹慎」。

揭秘「紅包PTSD」

春節直播聊到紅包，趙露思自曝有「紅包PTSD」。她笑稱小時候有陰影，總覺得錢只要留下來就會被大人沒收，因此現在必須「當天的錢當天花」才安心。接著她更語出驚人說：「以後要是上班，劇組最好當天給我結錢，我以後要日結！」。她認為既然當天努力了，當天就得領錢犒勞自己，更直呼：「我忍不了一點！」直率個性再度圈粉無數。

▲趙露思笑稱有紅包PTSD。（圖／翻攝自微博）