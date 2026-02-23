楊丞琳、潘瑋柏夫婦都來陪她！陳妍希恢單回台「私下聚會全被拍」

記者潘慧中／綜合報導

陳妍希恢復單身後，迎來了首個農曆新年，她特別返回台灣與親友們團聚，22日更在社群網站驚喜曝光了她與演藝圈好友們的合照，立刻成為外界關注的焦點。

▲陳妍希素顏聚會。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）



照片中，可以看見陳妍希坐在畫面的正中央。她身穿一件簡約的白色長袖上衣，頭上戴著一頂毛茸茸的奶黃色休閒帽，造型居家可愛。她雖然是素顏，但雙手托在臉頰旁比YA，對著鏡頭嘟嘴的模樣，氣色看起來相當紅潤且充滿少女感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希和一群朋友們過年。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）



在陳妍希的身後，緊挨著的是與她擁有深厚交情的好姐妹楊丞琳。楊丞琳頂著一頭俏麗短髮，身穿黑色休閒上衣，同樣開心地對著鏡頭比YA；老公李榮浩站在她後面，頂著亮眼紅髮、身穿灰色帽T一同入鏡，洋溢著難得聚首的熱絡氣氛。

▲陳妍希回台吃年夜飯。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）



照片右側的另一大亮點，則是潘瑋柏與愛妻宣云（Luna）的夫妻同框畫面。他穿著黑色連帽外套搭配黑色棒球帽，老婆宣云則是坐在他的前方，穿著黑色休閒外套內搭白T，同樣戴著黑色棒球帽，對著鏡頭露出溫柔微笑，低調放閃。

▲楊丞琳、潘瑋柏夫婦和陳妍希交情甚篤。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）