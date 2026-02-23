復活豬哥亮！民視除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」　白冰冰化身周子瑜掀話題

記者孟育民／台北報導

2026年除夕夜登場的《民視第一發發發》，集結百位藝人聯手打造六小時大型特別節目，在時尚天后陳美鳳領軍下，攜手白冰冰、胡瓜、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、浩子、賴慧如、籃籃、郭忠祐、梁赫群、嚴立婷、黃豪平等人同台飆戲，成功掀起收視與話題雙高峰。節目中最受矚目的「舞蹈PK單元」一舉站上全國收視排行榜第一名，創下3.71亮眼成績，其中以賴慧如攜手2017年R16世界街舞賽冠軍「築夢者舞團」及「韓國啦啦隊」三組演出最為吸睛。

▲賴慧如帶來超高難度表演。（圖／民視提供）

民視此次更以創新科技宣告綜藝進入全新時代。節目獨家運用AI技術「復活」秀場天王豬哥亮，創下3.6高收視。民視與其長子謝順福合作，由謝順福穿上秀場經典服裝詮釋父親形象，結合AI技術完美重現風采，融合傳承與創新，讓年輕世代重新認識秀場文化。節目播出後，「死派活派」討論瞬間轟炸社群平台，媒體爭相報導，再次證明民視話題操作與製作實力傲視群雄。

▲▼豬哥亮現身《民視第一發發發》。（圖／民視提供）

萬眾期待的跨世代合作同樣吸睛。陳美鳳與畢書盡合體演出，俊男美女組合創下3.99高收視，被網友封為除夕夜「最養眼美容組合」。而白冰冰則回應網友敲碗，帶來「TW ICE台灣冰」靈魂人物周子瑜的表演橋段，並率領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛對抗陽帆，收視達3.71，網友紛紛留言「TW ICE我是服了」、「她真的可愛得很」，話題熱度持續延燒。

▲▼白冰冰勁歌熱舞。（圖／民視提供）