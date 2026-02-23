ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

AcQUA源少年拋震撼彈「成員退團」
開工紅包袋別丟！命理師教「這樣做」
佳娜「6000ml母乳擺滿桌」超壯觀！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

麻吉大哥 黃立成 BLACKPINK 賈永婕 陳老師 老高 小茉 Ariel

《豆腐媽媽》新春發開工紅包！導演馮凱笑開懷　蘇晏霈回歸就崩潰

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》新春開工大吉，總製作人黃錦鳳日前率領導演馮凱，以及主演洪都拉斯、陳仙梅、蘇晏霈、羅子惟、曾子益、曾智希、宮美樂等人舉行團拜儀式。現場香火鼎盛、氣氛喜氣洋洋，劇組更豪氣發放開工紅包，演員們領到紅包後紛紛直呼「開工啦！」

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

適逢過年期間《豆腐媽媽》每晚收視蟬聯總冠軍，全體劇組士氣大振，誓言新的一年要繼續坐穩第一名寶座。蘇晏霈開工第一天就挑戰體力極限，行程表排得超滿，她透露一早外景就面臨體感考驗，由於當天天氣意外炎熱，她卻因劇中季節設定，戲服裡還穿著厚重的發熱衣，在烈日下狂奔後緊接哭戲，最後甚至還有激烈親密戲，讓她自嘲「一開工就洗三溫暖，奔跑、哭泣全來了，整個人熱到『夯夯』好像快中暑！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

儘管外景拍到整個人快虛脫，但回到棚內參加團拜、領到開工紅包後，蘇晏霈隨即恢復元氣，招牌笑容重現，她感性表示「新的一年第一天就開工真的很大吉，忙得很享受，覺得好運已經正式啟動了！」

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

與蘇晏霈搭檔的羅子惟，開工首日就福利滿滿。提到與心目中的「學姊」蘇晏霈有不少親密對手戲，他臉上難掩笑意「互動真的很多，拍得很開心！」他調皮地賣關子具體內容不能劇透，只能請觀眾鎖定播出，絕對有火花，並熱情祝福粉絲開工順利、發發發。

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

而劇中的靈魂人物洪都拉斯與陳仙梅，拜拜時也不忘展現默契。洪都拉斯笑稱過年期間每天都跟家人一起看戲，看到《豆腐媽媽》天天奪冠就是最好的新年禮物；陳仙梅則表示，看到收視率第一名的好成績，就像吃了定心丸，開工拜拜時特別祈求全劇組拍攝順利「因為導演對品質要求很高，大家都要拿出最強能量來拚！」

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

劇中受喜愛的CP曾子益與曾智希也現身團拜行列，兩人與大家一起領紅包祈福，展現極佳融入度。曾子益分享，開工領紅包象徵一整年的好彩頭；而充滿活力的宮美樂則被大家公認為劇組的「太陽」，她一出現就帶動全場氣感，甚至說過年期間有好好休息，也有努力的吃維持好福氣，讓團拜現場笑聲不斷。

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》舉辦開工儀式。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

豆腐媽媽

推薦閱讀

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

5小時前

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

13小時前

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

9小時前

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

5小時前

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

2/22 20:31

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

6小時前

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

13小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

2/22 13:48

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

22小時前

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

23小時前

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

5小時前

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

12小時前

熱門影音

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機
Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看

Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看
老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

只有爸爸不知道的事

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前0

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

1小時前0

專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

1小時前20

AcQUA須弘道退團曬「6頁親筆信」　揭不續約原因告白：這不是結束

1小時前0

《豆腐媽媽》新春發開工紅包！導演馮凱笑開懷　蘇晏霈回歸就崩潰

1小時前0

韓女偶像曝「身高-體重=120」地獄公式！被逼到罹慢性病　打點滴都怕胖

2小時前0

孫儷趙麗穎演過壞女人！盤點陸劇「10大最美妖女」　劉詩詩妝扮超駭人

2小時前0

八點檔男星過年遊日…銀座巧遇金泰希夫妻　「跟Rain握手」圓夢了

3小時前0

《功夫》超狂反派「Hydra」消失了？九把刀大改劉冠廷設定　親上火線給交代

3小時前0

《WE ARE》除夕夜大爆發！跨世代卡司＋跨界演出　網狂讚：看得熱淚盈眶

3小時前0

被媽祖神蹟救一命！　旅日歌手翻轉苦命童年

讀者迴響

熱門新聞

  1. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    5小時前45
  2. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    13小時前64
  3. 林心如罕見同框9歲愛女！
    9小時前81
  4. 一開工「李雅英解放泳裝脫了」！
    5小時前266
  5. 麻吉大哥投資國片「14部賠9部」
    2/22 20:31207
  6. 楊洋新劇剛開拍就出事！選角找她遭強烈抵制…傳劇組除名
    6小時前4
  7. 唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」
    13小時前1
  8. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    2/22 13:48168130
  9. 刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌
    22小時前3414
  10. 山豬不在⋯逸祥、香蕉「替他盡孝」
    23小時前3812
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合