李聖傑雙喜臨門！　喜迎生日「豪撒上百紅包」預告4月有大事

李聖傑在大年初五（21日）迎來53歲生日，也在吉隆坡舉辦《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會，現場萬人齊聚、座無虛席，氣氛宛如萬人生日派對，雙喜臨門之際，他豪氣準備上百包紅包，除了家人之外，也包給所有演唱會工作人員與製作團隊，總金額高達6位數，把新年祝福親手送出，同時在舞台上正式宣告《One Day 直到那一天》世界巡迴全面啟動，新單曲也將於4月推出。

李聖傑表示2025是大豐收的一年，也是新的開始，因此他與家人圍爐後便趕赴馬來西亞為演唱會做準備，生日又適逢過年，他貼心的準備了上百包紅包給現場演唱會工作人員與製作團隊，總金額約六位數。他希望與大家一起慶祝這個節日，祝福大家在2026的開始運氣很好、心想事成。

被問到今年的生日願望，李聖傑表示希望未來能持續創作更多好作品與新歌，這是他一直以來最想做的事情，除了大家傳唱的經典歌曲之外，也期待帶給歌迷更多驚喜與更成熟的作品。他預告新歌將於四月回台完成錄音後盡快發行，讓大家在各大平台都能聽到最新創作。

談到馬來西亞歌迷給他的印象，他形容第一場海外演出時，歌迷從演唱會第一秒鐘就瘋狂到底，整個屋頂彷彿快被掀開般震撼，那種熱情讓他至今難忘，也期待未來每一年回到馬來西亞，都能聽到最大聲的尖叫，與歌迷共同創造更多精彩回憶。