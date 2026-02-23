剪髮一次要價8.5萬！泰GL女神開美髮沙龍「親自剪」…150名額秒殺

記者陳芊秀／綜合報導

泰國女星琵拉雅瑪麗索恩（Faye Peraya，以下稱Faye）是選美皇后出身，踏入演藝圈演出電視劇及電影，近年拍攝GL劇《愛填滿空白》而人氣竄升。而她本身也是一位美髮師，最近開設私人美髮沙龍，採取預約制，每位收費高達8萬5000泰銖（約台幣8.6萬元），儘管費用高，開放預約後仍火速秒殺！

▲泰GL劇女神Faye開設美髮沙龍，親自為客人剪髮。（圖／翻攝自IG）

泰星時常演而優則商！Faye決定開設美髮沙龍「KHANTHONG STUDIO」，投入7位數資金，屬於100%自行注資，且在泰國與英國學習剪髮技術。由於鮮少有藝人開美髮店且親自剪髮，她表示「我真的很喜歡這份工作。我本身熱愛藝術，覺得剪髮就像把畫筆換成剪刀，在頭髮上創作藝術」。

美髮沙龍的剪髮服務每位一次要價8萬5000泰銖，費用驚人。對此Faye進一步說明，此價格為「artist design」的費用，除了提供一對一剪髮服務，顧客還能獲得限定禮盒組，包括帽子、服飾、包款與合照，因此不只是剪髮，更是一段專屬體驗與回憶。

▲Faye的美髮沙龍採取預約制，除了一對一剪髮服務，還贈送周邊商品、拍合照，每人一次要價8萬5000泰銖。（圖／翻攝自IG）

Faye的美髮沙龍開放150個名額，目前已經全數秒殺額滿，等於剛開幕就已經進帳1275萬泰銖，相當於1293萬台幣。目前正在評估是否再開放最多30至50個名額，因為她還要進劇組拍戲。