徐若瑄過完年「反而瘦回國中體重」：嚇了一跳！ 三餐只照3原則吃

記者潘慧中／綜合報導

農曆春節連假剛結束，許多人都在哀嚎變胖之際，徐若瑄在開工之際站上體重計，卻看到讓她瞬間「嚇了一跳」的數字，「怎麼回到國中的體重了！」

▲徐若瑄過完年反而瘦回國中體重。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



徐若瑄23日凌晨在社群網站發文關心粉絲，「新年長胖了嗎」，隨後便大方公開了自己最新的真實體重。她透露昨天早上一站上體重計，竟然發現數字掉到了43.5公斤，這讓她忍不住驚呼，「怎麼回到國中的體重了！」

▲▼50歲的徐若瑄保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



針對沒變胖的原因，徐若瑄也公開了近期的生活與飲食菜單。除了一星期固定運動4天，她在飲食方面更是嚴格把關，吃的東西非常清淡，徹底遵守「不炸、不辣、不吃精緻澱粉」的三大原則，展現了身為女星過人的意志力。

▲徐若瑄吃東西很自律。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



面對這意外回到少女時期的體重，徐若瑄並沒有因此鬆懈，反而立刻為自己擬定了新的健康計畫。她宣布決定即刻開始，要多攝取足夠的蛋白質「好好增肌」。隨著年假結束，她也以充滿活力的態度向大家喊話「要開工了，一起努力」，期許用更健康結實的體態迎接未來的工作挑戰。