邵雨薇進動物園「帶鳳梨酥犯大忌」當場崩潰　王柏傑上演人熊對峙

由邵雨薇、王柏傑、李淳主演的職人愛情喜劇《動物園》已於2月20日在 Disney+ 溫暖上架。劇情描述為了保住飯碗、不得不前往動物園實習的廣告女強人朱欣葵（邵雨薇飾），遇上個性嚴謹卻不擅言詞的資深保育員蘇冠州（王柏傑飾），兩人在高雄壽山動物園與一群熱情夥伴展開的浪漫故事。

適逢馬年新春，三位主演也在21日驚喜直播，國民女神宋芸樺也現身互動，並主動念出粉絲留言請演員們回答，讓三位演員笑稱「是專業主持人！」



驚悚一瞬間！ 王柏傑跳進「黑熊園區」救遊客手機

《動物園》製作規格拉滿，不僅深入高雄壽山動物園實地取景，更遠赴紐約拍攝關鍵場景，耗時六個月打造。首兩集就祭出李淳狂讚的「刺激動物大戰」，劇中因觀光客手機不慎掉入「黑熊波比」園區，保育員蘇冠州（王柏傑飾）二話不說跳入園內，上演驚險的「人熊對峙」。

所幸在眾人協助下平安收場，也讓觀眾看見蘇冠州雖性格孤僻、難以親近，卻對動物充滿真誠與溫柔的一面。王柏傑也在直播中分享，那場戲有真實的黑熊畫面、也有特技演員的演出搭配後製，直呼「因為他是有拍過《猩球崛起》的資深特技演員，所以跟他對戲反而讓我更加進入角色。」

邵雨薇犯大忌帶「鳳梨酥」！ 慘遭獼猴搶食、淪大象鏟屎官

另一頭，飾演霸氣廣告總監的邵雨薇，因得罪客戶面臨調職危機，被迫到動物園當實習生。沒想到她一報到就犯了職場大忌，竟帶了「鳳梨酥」進入動物園，引發獼猴群搶食，險些釀成大禍。才剛入職就闖禍的她，立刻被指派去幫大象「阿里」清理糞便，看著滿屋子的排泄物，讓這位平日光鮮亮麗的女強人崩潰叫苦，為了保住飯碗只能硬著頭皮鏟屎，鬧出不少笑話。

直播中被問到大便是不是真的、臭不臭，邵雨薇笑稱「真的很臭！」王柏傑則補充分享「我帶的犀牛是吃素的所以還好，一開始很臭，但後面習慣了。」此外，與獼猴有激烈「對手戲」的邵雨薇，也談到自己最喜歡的動物就是猴子，並且最近每天都在看日本人氣小猴「Panchi」的新聞，李淳也熱情喊話「如果有第二季請他來演」，導演蘇文聖也喊話「請大家支持，讓我們第二季去日本拍！」

票房冠軍導演力挺！ 林孝謙激推《動物園》：高雄是最迷人的角色

剛以票房大破6億《陽光女子合唱團》並榮登國片影史賣座冠軍的導演林孝謙，先前已搶先看過《動物園》，他發文表示自己身為高雄子弟，對《動物園》有著格外喜愛的私人情感，看完後更是覺得特別感動，也特別驕傲。

林孝謙大讚這部劇不僅是愛情喜劇，更讓「壽山動物園」成為最迷人的主角，陽光與真實動物賦予了整部戲無可取代的生命力。林孝謙也敬佩導演蘇文聖挑戰高難度的動物拍攝，並肯定邵雨薇、王柏傑與李淳的演出，認為他們真正走進了保育員的世界，展現出無法重來的真實溫柔。



鬥嘴飄粉紅泡泡，王柏傑虧邵雨薇「像昆蟲」

為了宣傳新戲，男女主角也挑戰「快問快答」。聊起對彼此角色的印象，邵雨薇直言蘇冠州很「壓霸」，王柏傑則反擊朱欣葵很「古靈精怪」。有趣的是，被問到對方像什麼動物時，邵雨薇覺得王柏傑像猩猩、金剛；王柏傑則形容邵雨薇像「蝴蝶」，卻立刻被女方吐槽「蝴蝶是昆蟲耶！」反應機靈的王柏傑秒回「我們壽山動物園也有昆蟲館啊！」展現十足默契。

兩人也不約而同表示，拍攝期間與犀牛對戲最開心，邵雨薇更自曝在片場愛心氾濫，常對著動物們直喊「好可愛」。最後兩人也大力推薦《動物園》，並表示這部劇除了是可愛、療癒的一個職人劇之外，更能讓觀眾了解保育員在動物園都在做什麼，他們對於動物的情感到底是什麼「這些都能在《動物園》看到，希望你們會喜歡囉。」



《動物園》已於2月20日於Disney+正式上線，敬請期待一同走進這座充滿溫暖與驚喜的動物園，在人與動物的日常互動中，找回生活中最純粹的感動與力量。