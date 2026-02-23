ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉冠廷把「辦桌」搬進電影院
5個方法讓你無痛回歸日常
5明星夫妻超強育兒術
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

麻吉大哥 黃立成 BLACKPINK 賈永婕 陳老師 老高 小茉 Ariel

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

記者潘慧中／綜合報導

林心如2016年和霍建華結婚，隔年生下女兒「小海豚」，平常非常保護孩子的隱私。沒想到，她最近帶著小朋友一起參加林熙蕾、舒淇夫婦等朋友聚會的照片曝光，意外讓各界窺見女兒暴風抽高的一面。

▲▼林心如。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

▲林心如（粉衣）罕見同框小海豚（林心如、林熙蕾中間的小朋友）。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

照片中，可以看到林心如以乾淨清透的淡妝出席聚會，身穿一件帶有傳統中式盤扣設計的粉紅色長袖上衣，下半身則搭配簡約的淺藍色破洞牛仔褲，巧妙融合了過節的喜氣與日常的休閒感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林心如。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

▲林心如親暱抱著小海豚。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

格外引人注目的是，罕見亮相的小海豚身形明顯抽高不少。她穿著帶有喜氣的紅色傳統服飾上衣，下半身搭配深藍色緊身褲與白色長襪。這樣的穿搭不僅充滿年味，更直接凸顯了她一雙纖細筆直的長腿。

▲▼林心如平常相當保護女兒隱私。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

雖然臉部被貼圖遮擋，但從小海豚站在眾人前方的比例就能明顯看出，年僅9歲的她已經擁有了相當高挑的身材，完美遺傳了媽媽167公分、爸爸177公分的優良基因。林心如滿懷笑容地從背後緊緊環抱著愛女，母女倆同框的好感情展露無遺。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林心如霍建華

推薦閱讀

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

4小時前

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

15小時前

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

13小時前

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

14小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

22小時前

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

5小時前

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

3小時前

《甄嬛》華妃被黑慘！歷史原型生4孩「是雍正最愛」　還背叛親哥年羹堯

《甄嬛》華妃被黑慘！歷史原型生4孩「是雍正最愛」　還背叛親哥年羹堯

6小時前

王齊麟老婆臨盆倒數！陳詩媛「巨肚現形」胸下鈕扣全開 床上互動超甜

王齊麟老婆臨盆倒數！陳詩媛「巨肚現形」胸下鈕扣全開 床上互動超甜

1小時前

開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

21小時前

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

22小時前

百萬YouTuber Ariel父母離異！　曾痛問：為什麼把我生下來卻沒準備好

百萬YouTuber Ariel父母離異！　曾痛問：為什麼把我生下來卻沒準備好

2/20 22:00

熱門影音

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機
Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看

Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看
老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

57歲趙正平「深情告白1歲兒」哽咽：我看得到他長大嗎？

25分鐘前0

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

51分鐘前0

英國奧斯卡／32歲「精靈王子」擊敗李奧納多、甜茶！　爆冷封影帝⋯上台哽咽

1小時前1

李嘉欣15歲兒身高直逼190！高出女神媽大半個頭…「變帥關鍵」曝

1小時前21

壯壯「馬年寫真」辣爆！　深V泳裝騎馬解放S曲線…事業線全看光

1小時前76

王齊麟老婆臨盆倒數！陳詩媛「巨肚現形」胸下鈕扣全開 床上互動超甜

3小時前0

東野圭吾首部動畫電影！繼《解憂雜貨店》後奇幻療癒最新鉅作《祈念之樹》2/26感動獻映

3小時前22

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

4小時前1

2月23日星座運勢／天蠍珍藏美好回憶　天秤創造浪漫時刻

4小時前34

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    4小時前64
  2. 麻吉大哥投資國片「14部賠9部」
    15小時前187
  3. 刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌
    13小時前3414
  4. 山豬不在⋯逸祥、香蕉「替他盡孝」
    14小時前3812
  5. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    22小時前168129
  6. 唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」
    5小時前1
  7. 超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆
    3小時前42
  8. 《甄嬛》華妃被黑慘！歷史原型生4孩「是雍正最愛」
    6小時前8
  9. 王齊麟老婆臨盆倒數！
    1小時前146
  10. 開撕肖恩人設拆夥！網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎
    21小時前1817
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合