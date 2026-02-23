林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

記者潘慧中／綜合報導

林心如2016年和霍建華結婚，隔年生下女兒「小海豚」，平常非常保護孩子的隱私。沒想到，她最近帶著小朋友一起參加林熙蕾、舒淇夫婦等朋友聚會的照片曝光，意外讓各界窺見女兒暴風抽高的一面。

▲林心如（粉衣）罕見同框小海豚（林心如、林熙蕾中間的小朋友）。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）



照片中，可以看到林心如以乾淨清透的淡妝出席聚會，身穿一件帶有傳統中式盤扣設計的粉紅色長袖上衣，下半身則搭配簡約的淺藍色破洞牛仔褲，巧妙融合了過節的喜氣與日常的休閒感。

▲林心如親暱抱著小海豚。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）



格外引人注目的是，罕見亮相的小海豚身形明顯抽高不少。她穿著帶有喜氣的紅色傳統服飾上衣，下半身搭配深藍色緊身褲與白色長襪。這樣的穿搭不僅充滿年味，更直接凸顯了她一雙纖細筆直的長腿。

▲▼林心如平常相當保護女兒隱私。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）



雖然臉部被貼圖遮擋，但從小海豚站在眾人前方的比例就能明顯看出，年僅9歲的她已經擁有了相當高挑的身材，完美遺傳了媽媽167公分、爸爸177公分的優良基因。林心如滿懷笑容地從背後緊緊環抱著愛女，母女倆同框的好感情展露無遺。