英國奧斯卡／32歲「精靈王子」擊敗李奧納多、甜茶！　爆冷封影帝⋯上台哽咽

記者蕭采薇／綜合報導

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA），23日得獎名單熱騰騰出爐！本屆最大驚奇絕對是32歲的英國男星羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）。他靠著催淚神作《I Swear》一口氣踢走李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等超級強敵，爆冷奪下最佳男主角，同時也拿下「新星獎」（EE Rising Star Award），成為BAFTA史上首位締造此雙冠神級紀錄的演員。

▲羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）爆冷拿下「英國奧斯卡」影帝。（圖／路透）



擊敗好萊塢強敵！台下愣1秒爆出如雷掌聲

[廣告]請繼續往下閱讀...

頒獎典禮在倫敦皇家節日音樂廳舉行。當台上唸出羅伯特阿拉馬約的名字時，全場來賓先是一陣錯愕、停頓了約1秒鐘，隨後立刻爆出熱烈掌聲。他本人更是徹底傻眼，站上舞台時情緒激動到險些淚崩，直言：「能和你們同列入圍已經不可思議，更別說現在站在這裡。我真的、真的不敢相信我得獎了。」

阿拉馬約也在台上特別向同獲提名的好萊塢男星伊森霍克致敬。他回憶起當年就讀茱莉亞學院時，曾聽過對方到校分享如何延續演員壽命與避免自我毀滅的演講。「那場演講影響我很深。今晚能與你並列，是榮幸。」 激動萬分的他，最後甚至語無倫次地笑稱：「好，我現在不能再說了。」 讓現場既溫馨又感人。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅憑藉《橫衝直闖》，成為本屆奧斯卡影帝熱門人選。（圖／龍祥提供）

還原妥瑞氏症血淚史！原型人物出席惹鼻酸

過去曾在話題影集《魔戒：力量之戒》中飾演「精靈王子」打開國際知名度的他，這次在《I Swear》中挑戰了極高難度的演技。他詮釋1980年代生活在蘇格蘭的真實人物約翰戴維森，一名患有嚴重妥瑞氏症的年輕人。電影真實還原了角色不自主抽動與發聲的症狀，以及他在家庭與社會誤解下，一路挺身成為全國倡議者的血淚歷程。

該片先前已在多個影展大放異彩，並讓他奪下英國獨立電影獎最佳男主角。妥瑞氏症慈善機構更給予高度評價，讚賞電影不用獵奇手法煽情，而是以真實同理心打破大眾長年來的刻板印象。令人動容的是，故事原型人物當天也受邀出席典禮，雖中途因症狀發作而先行離席，但全場嘉賓皆給予最大的理解與尊重。這部去年於多倫多影展首映、近日在美上映的神作，預計將強勢問鼎奧斯卡。

▲李奧納多以《一戰再戰》，成為本屆奧斯卡影帝熱門人選。（圖／華納提供）

此外，本屆的最大贏家則是由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》，霸氣橫掃包含最佳電影、最佳導演等6項大獎。

【第79屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）重要得獎名單】

最佳電影：《一戰再戰》

最佳英國電影：《哈姆奈特》

最佳導演：《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

最佳女主角：《哈姆奈特》潔西巴克利

最佳男主角：《I Swear》羅伯特阿拉馬約

最佳女配角：《罪人》烏米馬薩庫

最佳男配角：《一戰再戰》西恩潘

最佳原創劇本：《罪人》

最佳改編劇本：《一戰再戰》

最佳非英語電影：《情感的價值》

最佳紀錄片：《Mr. Nobody Against Putin》

最佳動畫片：《動物方城市2》