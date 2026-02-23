李嘉欣15歲兒身高直逼190！高出女神媽大半個頭…「變帥關鍵」曝

記者陳芊秀／綜合報導

現年55歲的香港女星李嘉欣頂著「最美港姐」光環出道，171公分完美身材加上混血五官，是不少粉絲心目中的女神級人物。她2008年與富商許晉亨結婚後，育有兒子許建彤 (Jayden) ，一家三口新年期間現身餐廳被目擊，網友透露15歲兒子身高直逼190公分。

▲李嘉欣兒子已經15歲，身高直逼190公分！（圖／翻攝自微博）

據網友在小紅書分享影片，指大年初四在香港某餐廳遇見李嘉欣一家三口。李嘉欣染了淺棕色長捲髮，身穿亮紅色上衣，搭配藍色牛仔褲，營造出輕鬆卻不失貴氣的氛圍。

最令網友驚訝的莫過於剛過15歲生日的Jayden。趁著年假從英國回港與家人團聚的他，外型已完全脫去稚氣，站在身高171公分的李嘉欣身旁，明顯高出大半個頭。網友目測他身高直逼190公分，身形顯得相當修長且挺拔。

▲李嘉欣一家三口大年初四現身餐廳被直擊。（圖／翻攝自微博）

對於李嘉欣15歲兒子Jayden的驚人蛻變，網友展開熱烈討論，紛紛驚嘆「男大十八變」！目擊網友大讚Jayden「減肥了，牙齒弄好了，頭髮剪短了」，形容被媽媽的強大美麗基因「『一鍵修復』成大帥哥一枚」。還有網友留言「感覺兒子是不是整牙了，變好看了」，並發現孩子沒有再戴著眼鏡，推測「有錢人果然會去做近視手術」，更多人好奇孩子身高「兒子有180以上了吧」、「兒子逆襲了又高又帥」、「兒子高富帥」。

▲網友指李嘉欣兒子長大變帥。（圖／翻攝自微博）