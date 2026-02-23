壯壯「馬年寫真」辣爆！　深V泳裝騎馬解放S曲線…事業線全看光

記者陳芊秀／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）平時會透過社群記錄日常，大方分享私下生活，她近日在社群平台分享了一組震撼視覺的騎馬寫真。她穿上深V泳裝騎馬入鏡，展現了極致的火辣身材，更透過文字宣告2026年的座右銘，強調要追求極致的自由與自我，引發熱烈迴響。

▲壯壯曬「馬年寫真」辣爆！（圖／翻攝自IG）

壯壯身穿一件深棕色深V連身泳裝，領口大膽的剪裁讓豐滿的上圍與傲人事業線一覽無遺，展現出健康的性感美。再隨性外搭一件粉橘色格子襯衫，領口拉至肩部以下，呈現出慵懶又不失野性的氛圍。接著搭配棕色馬靴，泳裝的高衩設計讓她著名的修長美腿與火辣身材比例完全呈現，在夕陽與馬場背景的襯托下，散發出獨特的「馬年女神」氣息。

▲壯壯穿深V泳裝騎馬。（圖／翻攝自IG）

▲壯壯泳裝襯托出逆天長腿。（圖／翻攝自IG）



除了照片火辣，壯壯感性發文：「2026願自己成為一隻脫韁野馬，放自己一馬，自由自在，不被左右。」她進一步強調，未來的日子裡將秉持「不被任何事束縛、不被任何人馴服」的態度，堅定地飛奔在自己選擇的路上。照片曝光後，粉絲紛紛湧入留言區稱讚壯壯不僅身材火辣，生活態度更是帥氣。