王齊麟老婆臨盆倒數！陳詩媛「巨肚現形」胸下鈕扣全開 床上互動超甜

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟2025年6月登記結婚後，目前已懷有8個月身孕。隨著迎接新生命的日子越來越近，她23日凌晨上傳了一系列孕婦寫真照。這組照片不僅記錄了夫妻倆在這段特殊時期的真實心境，各種充滿愛意與逗趣的互動更是全部被拍下來，讓外界得以一窺他們私下最真實的模樣。

陳詩媛感性地說：「那些我們一起長大的日子，那些害怕焦慮又期待的時刻，那些緊張又迫不及待的等待，在這段說快不快說慢不慢的時間裡留下自己。」短短幾句話，道盡了準媽媽懷孕期間百感交集的心聲。

為了紀念這難得的時光，陳詩媛和王齊麟分別換上粉色與灰色的居家睡衣，在臥室、客廳和廚房等充滿生活感的場景中，拍攝了一系列溫馨的孕婦寫真。

照片中，只見王齊麟不僅深情地親吻陳詩媛明顯隆起的孕肚，還在愛妻的肚子上畫出一個大大的笑臉。不只這樣，小倆口還故意從孕肚正下方往上仰拍，雙雙對著鏡頭擺出張嘴驚訝與搞怪的表情，生動展現了夫妻倆逗趣的一面。

除了在床上的甜蜜互動，還可以看到王齊麟拿著相機，專注地為坐在廚房中島上的陳詩媛拍照，相視而笑的模樣充滿愛意。另一張獨照裡，陳詩媛愜意地靠在橘色沙發上，身後的牆上也貼滿了寶寶各個時期的超音波照，老公比YA的手指頭似乎還悄悄出現在右上角，相當逗趣。

