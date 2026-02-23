57歲趙正平「深情告白1歲兒」哽咽：我看得到他長大嗎？

記者許逸群／專訪

螢幕上總是飾演著脾氣火爆、搞笑形象的「趙哥」趙正平，57歲的他難得卸下硬漢武裝，為家中剛滿1歲2個月的寶貝兒子，創作台語歌《為你寫一條歌》，字字句句滿溢著父愛。他接受《ETtoday星光雲》訪問時坦言，當了爸爸後人生有了巨大轉變，歌曲記錄了他心境的轉折，也從中讓外界看見最真實的趙哥。

▲趙正平當爸後心境大轉變。（圖／星恆娛樂提供）

回憶起妻子剛懷孕時，趙正平對「父親」這個身分其實還沒有太多的實感與概念。然而，直到孩子呱呱墜地，第一次親手抱起稚嫩的小小身軀時，沉甸甸的幸福感與責任壓力才瞬間湧上心頭。他說，從此開始了為人父的日常，泡牛奶、哄抱，到現在陪著學走路，這些瑣碎的時光，都讓他深刻體會到為人父的甜蜜與重擔。

▲小孩是趙正平最甜蜜的負擔。（圖／星恆娛樂提供）

這首充滿父愛的歌曲，創作契機源於兒子的抓周儀式。趙正平感性地說，抓周是大人的回憶，但他想留下一些永恆的印記給兒子，便決定寫一首歌，不過卻沒他想像中的簡單。他在錄音過程中數度卡關，特別是唱到「無法度閣牽起你的手」（沒辦法再牽起你的手）這句歌詞時，他數度哽咽，坦言：「讓我想到，以後他長大，我會看得到嗎？我自己也不知道。」真情流露令人動容。

▲趙正平透過歌曲唱出想對孩子說的心裡話。（圖／星恆娛樂提供）

趙正平解釋選擇台語創作的原因，是因其唱腔獨具韻味，歌詞文字裡也蘊含著深厚底蘊，最能體現出父親「硬中帶軟」的獨特個性。他深信，這首充滿真摯情感的歌曲，不僅是他獻給兒子的珍貴禮物，也能讓天下所有為人父母的聽眾，都能從中產生共鳴，感受那份深沉而無私的親子之愛。新歌已於今日在各大平台上架。

對於自己的兒子，趙正平期許自己能是「朋友」的角色，希望能讓兒子擁有正確的三觀，並且感性地表示：「希望他是我這一生中最好的一部作品。」雖然對兒子有著許多期待，但他也明白要學會適時放手、給予空間，並且承諾：「在他真的需要我的時候，我是永遠站在他身後的父親。」