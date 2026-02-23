ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
劉冠廷把「辦桌」搬進電影院
林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

▲林依晨近年力求角色突破，希望能擺脫過去鄰家女孩形象。

圖文／鏡週刊

林依晨與言承旭首度合演影集《同棲散策》，原本要在去年登場，至今遲遲未能曝光，據悉，原因跟題材尺度過大有關，林依晨為戲背部全裸，言承旭也獻出一身精實肌肉，為能順利在兩岸播出，恐需刪減相關戲分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林依晨（左）多年前曾和言承旭（右）擦身而過，這回在《同棲散策》同台直呼過癮。（翻攝自時創影業臉書）

林依晨和言承旭都是出道一炮而紅，戲齡超過20年，《同棲散策》除了迎來兩人多年來首度飆戲，探討熟齡男女婚姻中的愛情與各種問題，也挑戰不同的角色風格，只是戲已殺青2年，讓粉絲望穿秋水，尚未能一睹為快。

埋酥胸深吸　狂激吻

就去年《同棲散策》在電視節釋出的片段，已讓外界大開眼界，一場言承旭和林依晨在激情氣氛下，轉戰浴室狂放激吻，言承旭頭埋在對方酥胸深吸對方肌膚氣息，林依晨一句呢喃：「你有想做嗎？」積極一手往下急速探索，渴望迎接她的是男性的原始衝動，豈料卻是一場空，「但是你沒有反應」，直白地描述了多年夫妻的困境與生活壓力帶來的無力感。

▲林依晨（左）與言承旭（右）在戲中有激吻頸胸、伸手探鳥的激情畫面。（翻攝自時創影業臉書）

言承旭在《同棲散策》飾演律師，林依晨則是婚姻諮商師，為無數人解決婚姻問題，卻對自己的婚姻難題束手無策，同劇還有林奕嵐、施柏宇、姚淳耀、姚以緹演繹各種感情瓶頸，由金獎導演許肇任、林志儒共同執導，十分讓人期待，但卻在尺度上面臨重大抉擇，許多裸露煽情的場面恐怕得調整。

▲林依晨在探討婚姻問題的影集《同棲散策》，有裸背大尺度演出。（翻攝自時創影業臉書）

林依晨身兼製作人，言承旭目前在中國大陸也因「F✦FOREVER恆星之城」演唱會獲得高人氣支持，所有人都希望《同棲散策》能在兩岸順利找到平台登場。

▲林依晨（左）首度擔任監製，和吳可熙（右）在電影《失明》有糾葛難纏的愛戀關係。

如今台灣影視平台不爭氣，無線電視台每集版權費不超過20萬元，有線電視再打折，獨大的國際平台除了投資的作品外，都以觀望心態，等二播、三播之後再低價出手，甚至寧願賤價買多年前的舊戲，也是目前台灣製作公司的說不出的苦。

角色不一般　新嘗試

林依晨和言承旭近期都在為戲劇作品打開新視野，討喜的角色已非首選，她在《不夠善良的我們》上演心機奪愛，《深度安靜》則是家暴陰影下情緒失控的女子，《失明》更是母子愛上同一位女性；而言承旭也在曹瑞原新戲《時候A Time》中演到老年，表演的跨度和格局已然開啟。

▲林依晨以《不夠善良的我們》的演技拿下愛奇藝尖叫之夜亞太年度優秀演員獎。（愛奇藝提供）

對於《同棲散策》恐自宮戲分，出品方之一的周美豫表示，目前還在後期製作，與各家平台洽談中，沒有相關問題。


更多鏡週刊報導
一脫求超越／不甘被定型！女星為戲「一脫翻身」　她增重10公斤全裸素顏上陣
引爆家庭祕密　張孝全、林依晨正面對決沉默危機
不讓大女兒失寵！林依晨公開二寶媽心法　自嘲生2胎後記性衰退

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

