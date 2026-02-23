月之海鼓手真矢腦瘤病逝！　享年56歲…偶像妻石黑彩強忍悲痛治喪

記者陳芊秀／綜合報導

日本搖滾樂團月之海（LUNA SEA）的鼓手真矢（本名：山田真矢）於17日當地時間下午6時16分辭世，享年56歲，葬禮與告別式已由親屬低調舉行。他2020年被診斷為第4期大腸癌，去年夏天又被診斷出腦瘤，一直與病魔抗爭。原本目標是在下月12日的演出中重返舞台擊鼓，努力進行復健，但最終未能如願。

▲月之海鼓手真矢逝世，享年56歲。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》月之海成員於23日凌晨向歌迷告知悲痛的消息，據官網聲明：「在持續努力復健、以3月演出能擊鼓為目標的過程中，病情突然惡化，離世實在是太過突然。」相關人士透露，真矢受到腦瘤影響，狀況時好時壞，去世前幾日仍頗有精神，原本還以3月12日在東京有明競技場登台演出為目標，卻無法實現了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

真矢的葬禮由妻子、前「早安少女組。」成員石黑彩擔任喪主。她一直陪伴丈夫對抗病魔，其友人透露「面對這樣的離別太過突然而深受打擊」。月之海成員河村隆一等4人也陷入悲痛，透過聯名聲明表示：「他持續35年以上敲擊的靈魂節奏，以及對音樂的深厚熱愛，將在LUNA SEA的故事中永遠不會停止。」

▲月之海成員聲明。（圖／翻攝自X）

真矢於1992年隨LUNA SEA出道，樂團一度在2000年暫停活動、2010年復出。而他去年9月公開自己被診斷出腦瘤，同時坦承自2020年發現第4期大腸癌後，仍一邊抗病一邊繼續進行現場演出。他去年9月27日參加家鄉神奈川縣秦野市的祭典，向粉絲表示：「一定會有再次拿起鼓棒復出的那天，請再等等我。」同年11月9日現身樂團主辦音樂祭「LUNATIC FEST.」，如今成為最後一次公開露面。

他上個月13日生日當天，在社群發文：「托大家的福，又長了一歲。會努力恢復健康。」而他自公開病情到離世僅短短5個月，突然的離世令眾人難以承受。