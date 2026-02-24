華妃甄嬛「劇中1舉動」踩宮廷禁忌！　清妃嬪教訓宮女殘酷刑罰曝光

記者田暐瑋／綜合報導

《後宮甄嬛傳》掀起宮鬥劇熱潮，之後連帶《延禧攻略》、《如懿傳》也一夕爆紅，讓清代後宮秘辛再度成為討論焦點。除了妃嬪之間的鬥爭外，學者透露就連宮女都被嚴格規範，除了睡覺姿勢、吃飯習慣等，還規定妃嬪在教訓宮女時，不可以打臉，否則就是違反宮規，曾伺候慈禧的末代宮女曾表示，自己在宮內的數年間，都沒有吃飽過一餐。

魏瓔珞從宮女上位變成貴妃，《如懿》中也有宮女阿箬出招陷害妃嬪的橋段，讓宮女成了宮鬥劇中不可或缺的角色。其實曾伺候過慈禧太后的末代宮女何榮兒就出書還原過宮廷生活，透露宮女都是出身八旗，地位不算太低，最年輕的只有12、13歲，入了宮就連睡覺姿勢都會被嚴格規範。

宮女睡覺時，不可以呈現大字型癱在床上，否則是對「殿神」不敬，必須側睡，一手貼在腿上、一手要擺放在床上，不可貼在臉上；另外，吃飯時也只能是7、8分飽，不敢喝太多湯湯水水或是冰冷食物，以免在伺候妃嬪時不小心放屁，或是上廁所上太久，導致主子們找不到人，都有可能犯下大不敬之罪，何榮兒表示，自己在入宮的數年內，都沒有吃飽過。

而在宮鬥劇中，常會看到主子們呼巴掌教訓宮女，但其實這在真實歷史上是不被允許的，太監可以打臉，但宮女絕對不行，當時認為「臉是女人的本錢」，除非做出非常下賤的事情，才有可能破例，何榮兒舉例，慈禧太后曾命令隆裕皇后打珍妃一巴掌，對珍妃來說就足以算是莫大的恥辱。

因此，《甄嬛傳》中齊妃命宮女打甄嬛巴掌、甄嬛打了刺激眉庄動到胎氣的安陵容一巴掌，以及華妃曾說出了一句名言：「賤人就是矯情。」這些行為在清朝也是不被允許的，當時的人認為所有臣民都是隨著「龍」入關，大家都是一家人，不可以做出這些行為。

