《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

記者田暐瑋／綜合報導

《後宮甄嬛傳》2011年播出到現在，仍穩坐「宮鬥劇神作」，導演鄭曉龍的風格就是「沒有一句廢話」，人物的台詞全都是伏筆和算計，加上演員們的眼神動作全是戲，才會說看這部戲心機絕對要夠深，否則無法看穿這後宮中複雜的情慾糾葛，像是外表溫婉的孟靜嫻，其實是善妒的綠茶婊，看似忠心的槿汐，真正身分是「三面間諜」，甄嬛從一開始就被太后和皇后操控在股掌中。

▲《後宮甄嬛傳》驚人細節。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



【皇后早就看穿浣碧背叛甄嬛】

看了《甄嬛傳》不下10次，每看一次就重新顛覆了三觀，最初捅了甄嬛一刀的是浣碧，從甄嬛被雍正公主抱回碎玉軒後，她的自卑開始起了化學變化，臉上出現了嫉妒，而在所有宮女下跪祝賀甄嬛受寵時，她卻遲疑了一下，才心不甘情不願地跟著跪下，加上皇后安插在碎玉軒的眼線－佩兒，時不時吹捧她「容貌出眾」，這更讓她起了和甄嬛較勁之心。

▲唯獨浣碧在跪下時有些遲疑。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



這一點小女子的善妒心思，皇后這種老江湖怎麼可能看不出來，在17集中，甄嬛到皇后宮裡聊天，皇后抱來了貓咪松子，故意說了句：「人心都難測，何況是畜類，越是親近溫馴越是容易不留神。」暗示甄嬛「浣碧有二心」，是的，接下來這一幕才是厲害之處，如果有仔細觀察的話，可以發現皇后在說這句台詞後，眼神些微往上移，看向了站在甄嬛身後低著頭的浣碧，目光若有所思，只是甄嬛還在被松子驚嚇到的情緒之中，才沒有發覺皇后的提醒。

▲皇后以貓偷偷提醒甄嬛要提防浣碧（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



【甄嬛從一入宮就被孤立】

在前20多集中，一般人可能會將重點放在甄嬛和華妃的鬥爭上，認為皇后在前半段毫無威脅，但其實，皇后從甄嬛進宮開始，就擬定了一連串的連環計，她深知甄嬛長相神似純元皇后，若假以時日懷上龍嗣，威脅程度將大過無法生育的華妃，因此安插佩兒到碎玉軒當眼線，也把寶鵑派到安陵容身邊，隨時掌握甄嬛和安陵容之間的友情變化，再趁隙一一擊破。

▲寶鵑和佩兒被認為都是皇后的眼線。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



皇后擅長的，是聯合次要敵人打擊主要敵人，在甄嬛羽翼未豐時，她聯手甄嬛等人分散華妃的寵幸，同時又留了條後路，悄悄分化安陵容和甄嬛的感情，更用計讓雍正加倍寵幸甄嬛，最後再故意讓甄嬛穿上「純元皇后的故衣」惹怒雍正，甄嬛就如同「溫水煮青蛙」，到了最後一刻才知道自己一直活在皇后的掌控中。

▲甄嬛被陷害穿上純元皇后舊衣。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



【純元皇后其實是心機婊】

在劇中對純元皇后的描述是單純又寬和的女人，且琴棋書畫樣樣精通，雍正更是將純元視為一生摯愛，可以說是所有人心中的「白月光」。宜修是雍正最一開始屬意的正宮，後來純元入府探望懷孕的妹妹，讓雍正一見鍾情，她即將入手的正宮地位瞬間被奪走，為此懷恨在心，用計害死純元皇后。

▲純元皇后舊衣相當華麗，是妃子等級的款式，被認為入府目的並不單純。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



就在觀眾認為宜修十惡不赦的同時，有網友卻持反對看法，從甄嬛不小心穿上的純元故衣來看，純元當年穿的服裝過於隆重，明明雍正還沒封帝，純元也只是到王府探親，服裝卻是「妃子等級」的款式，甚至連甄嬛、內務府總管都認定「此服裝足以登上大雅之堂」，以純元當時的未婚身分及清朝嚴謹的階級制度，她怎麼樣都不該穿的比宜修還要花枝招展，可見純元是有備而來。

但此種說法也被另一派網友反駁，認為皇親國戚身穿華麗的服裝並無不妥，且入府的服裝也有可能是純元的母親所安排，而小說中的角色設定也的確把純元形容成一個善良單純的女子，才會在死前還替妹妹宜修求情，希望雍正能善待妹妹。

【皇后身後的大魔王是她】

說到這，就有另一派網友分析，純元也有可能是受人指使，而那幕後黑手就是「皇太后」。原因是當年還是德妃的皇太后，在每個皇子意欲奪位的危險環境下，勢必得鞏固兒子雍正的地位，加上雍正從小並非是太后扶養，母子關係本來就淡薄，太后為了能有顆有力的棋子（身為嫡女的純元娘家背景）牽絆住雍正，因此動了「換媳婦」的念頭。

純元入府時，身穿的是後宮妃子等級的服制，就算是皇親國戚也無法輕鬆取得這種高貴的服裝，有人推測是皇太后的授意，從宮中偷渡了一套妃嬪等級的吉服給純元穿上，再安排純元入王府和雍正來個一見鍾情，身為庶女的宜修地位不及出身嫡女的純元，忍痛說出了：「嫡庶尊卑有別，長姐入府應為福晉。」讓出即將得手的福晉之位。

▲純元皇后入府探望妹妹卻被雍正一眼看中。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



在過河拆橋逼死齊妃後，宜修自認在後宮地位無人能敵，竟和太后當面撕破臉，她這樣的大轉變，被認為是多年來的怨氣一次爆發，表明就是在不滿當年太后從中作梗，奪走自己的嫡福晉之位，尤其最後一句：「有皇額娘做榜樣，臣妾一定能夠青出於藍。」

▲皇后嗆太后。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



明明皇后和太后應是同一陣線，但宜修在說這句話時流露出的恨意，明擺著告訴觀眾兩人之間的恩怨已經積累多年，至於什麼事會觸動宜修的地雷，敢這樣不把太后放在眼裡？被推測就是宜修向來最重視的皇后之位，也是她忍耐多年終於報了當年被奪位的深仇大恨。

▲皇后對太后的眼神充滿恨意。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



【甄嬛兒子滴血驗親】

自從甄嬛回宮後，和皇后形成後宮兩大勢力，大大小小紛爭不斷，最嚴重的一次就是被棋貴人舉發「甄嬛和溫實初私通生子」，安陵容再補上一刀「滴血驗親」，雖然最後皇后被甄嬛一幫人指控在水中動手腳，獲得逆轉勝，但有人推測皇后是被甄嬛反將一軍。

有一派網友心細發現，甄嬛在去皇后宮中前，正在讓槿汐用鳳仙花包指甲，這個畫面還給了個大特寫，而該劇導演鄭曉龍在拍戲時，是出了名的「不浪費台詞和任何一個鏡頭」，因此被認為會刻意特寫包指甲這個看似平凡的舉動，就是在為之後的滴血認親鋪哏。

▲甄嬛被逼滴血認親前正在做指甲。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



事實上，小說中甄嬛曾說過一句話－「有一天，護甲中殘餘的一點明礬讓我瞞天過海，以假亂真。」雖然電視劇的走向看似是甄嬛僥倖逃過了皇后的陷害，但網友從以上2點推論，認為甄嬛一開始發現被挖洞跳之後，乾脆將計就計，把事先藏在護甲中的明礬摻入水中，將這一切營造成是皇后的詭計。