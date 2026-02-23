《甄嬛》華妃被黑慘！歷史原型生4孩「是雍正最愛」　還背叛親哥年羹堯

記者田暐瑋／綜合報導

《後宮甄嬛傳》每年春節都會馬拉松直播，今年一度創下8萬人同步收看，熱度持續不減，對於網友津津樂道的宮鬥戲碼，有專業網友分析，其實清朝的后妃晉級制度嚴謹，妃嬪想爭寵擠掉皇后幾乎是不可能，因此戲中的後宮爭鬥都不真實，就連不少賢良的后妃都被編劇黑化，例如《甄嬛》中的華妃就是最好的例子。

《甄嬛》華妃個性狠毒又愛吃醋，為了剷除其他要爭寵的嬪妃，不惜殺人陷害，加上說話帶刺，成了甄嬛的最大最手。華妃的原型是歷史上的年妃，但真正的年妃個性溫順，還和哥哥年羹堯劃清界線，告訴雍正一些年羹堯做的醜事，也是年妃懂得明哲保身的地方。

▲《甄嬛傳》華妃（圖／翻攝自YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

年妃在雍正登基的前8年，獲得了專房之寵，共生下3子1女，但全部夭折，在懷第9位皇子時，剛好碰上康熙過世，必須常常跪拜嗑頭，不慎動到了胎氣，孩子難產成了死胎，她因為傷心過度一病不起，雍正此時封她為皇貴妃，但她等不到冊封禮就過世。

不同於電視劇中囂張跋扈的模樣，真正的年妃是雍正一生最愛的女人，雍正曾形容：「秉性柔嘉，持躬淑慎。」不僅在皇后面前畢恭畢敬，也能協助處理六宮事務，很受雍正歡心，而在雍正的陵寢中，除了皇后被擺在雍正身邊，另一側躺的就是年妃，可見年妃在雍正心中的地位。

▲年妃是雍正最愛女人（圖／翻攝自網路）



其實在歷史上，雍正個性狠戾，加上他勤政，后宮對他都很懼怕，因此沒有發生宮鬥事件，也沒有皇子爭奪皇位的風波。有專業網友分析，清朝后妃晉級制度受到禮法嚴格約束，即便皇帝也不能隨意而行，妃嬪若是靠「夜生活」爭寵，就會遭到太后或是皇后的訓斥，除了少數案例，否則不可能有妃嬪靠著專寵奪得皇后寶座。

清朝中晉升最快的是孝全成皇后，也就是慈禧的婆婆，15歲進宮封為嬪，16歲封妃、17歲封貴妃，之後等了9年才封為皇貴妃，到了27歲才成為皇后，就算開外掛，也至少要熬上12年才能當上皇后，但能當上皇后也並非是靠爭寵，而是她的丈夫道光皇帝的正宮皇后佟佳氏去世，為了六宮有人管理，才將她冊封為皇后。