《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出後紅遍兩岸三地，至今仍是許多劇迷心中的「最神宮鬥劇」，除了演員精湛演技外，直白卻兼具文學優美的台詞更是一絕，雖然演的背景朝代是清朝，劇中人性描寫放在現代仍適用，看劇的過程中，彷彿甄嬛及各宮娘娘甚至下人們都成為觀眾的「人生導師」為各位指點迷津，以下「金句」便是至今仍常為人津津樂道或是被當作迷因哏圖的經典台詞。

1.以色事他人，能得幾時好

在第2集中，尚未入宮的甄嬛聽聞芳若姑姑說華妃鳳儀萬千、寵冠六宮，當時她淡淡地引用李白詩句：「以色是他人，能得幾時好。」此句話盡顯甄嬛不肯單用亮麗的外表吸引男人，無奈後來欲從甘露寺回宮時，能施的也只有「美人計」，前後諷刺矛盾也顯現甄嬛的改變。

2.容不容得下嬪妾是娘娘的氣度，能不能讓娘娘容下是嬪妾的本事

第19集中，甄嬛利用浣碧反將華妃一軍，華妃氣得牙癢癢直說：「本宮座下絕容不下妳這種詭計多端的人。」只見甄嬛面帶笑容，淡定地回應：「容不容得下嬪妾是娘娘的氣度，能不能讓娘娘容下是嬪妾的本事。」一句話懟得華妃啞口無言。

3.以利相聚，必然會為爭利而散

第22集中，皇上詢問甄嬛對於朋黨的想法，甄嬛引用歐陽脩的《朋黨論》：「小人同利之時，暫相黨引成為朋黨，等到見利而爭先，或利盡而交疏時，則互相賊害。」頓時讓皇上明白「以利相聚，必然會為爭利而散」，對年羹堯的憂心煩惱頓時減去了不少。

4.賤人就是矯情

第34集中，甄嬛對皇上的欲擒故縱招數奏效，華妃聽聞皇上留宿碎玉軒，氣得說「賤人就是矯情，裝模作樣地勾引皇上！」這一句不僅道盡華妃的霸氣、對甄嬛的恨意，更成為觀眾最愛金句之一，至今仍經常被引用作為哏圖使用。

5.這幾年的情愛與時光，終究是錯付了

在第45集中，甄嬛為父親及家族向皇上求情，意外看見皇上悼念純元皇后而寫下的詞句，「縱得莞莞，莞莞類卿，暫排苦思，亦除卻巫山非雲也」，這時甄嬛才驚覺自己在夫君心中，從頭到尾只是另一個女人的「替代品」，悲憤地對著皇上怒吼：「這幾年的情愛和時光，終究是錯付了！」

6.在宮中待久了，苦杏仁吃著也是甜的

第68集中，安陵容流產之計失敗，不但沒有整到甄嬛，還讓自己身陷險境，連過往拿摻了麝香的舒痕膠給甄嬛一事都被挖出來檢討，安陵容自知大勢已去，主動要了苦杏仁，明知吃下去即將一命嗚呼，這卻是她唯一一次能夠為自己作主，「在宮中待久了，苦杏仁吃著也是甜的」，她終於可以不用再為人所利用、不用再爭寵，不須在漫漫長夜等待根本不愛自己的夫君。

7.再冷，也不該拿別人的血來暖自己

在第68集的同段對話，甄嬛看著昔日姊妹落得如此境地，忍不住指責：「

妳回頭自己想一想，害過多少人！」安陵容則是不願再回首在宮中的日子，「宮裡的夜那麼冷、那麼長，每一秒怎麼活過來的，我都不敢想」，但是這番話沒讓甄嬛心軟，甄嬛只冷冷地說：「再冷，也不該拿別人的血來暖自己。」

8.臣妾做不到啊

在第72集中，皇上得知自己最愛的女人竟是被皇后所害，外加戕害嬪妃、殘害皇嗣等罪行，皇后自知已瞞不過皇上，緩緩地說出多年來對皇上的愛恨、懼怕、妒忌和不滿，「臣妾很想知足，但是臣妾做不到啊」、「臣妾多想恨你，可是臣妾做不到啊」，雖然皇后心狠手辣，但這一段讓人對宜修多了幾分心疼與不捨。

9.那年杏花微雨，你說你是果郡王，或許從一開始便都是錯的

在最後大結局，甄嬛看著皇上終於被自己活活氣死，她緩緩替皇上闔上眼，眼裡噙著淚說：「四郎，那年杏花微雨，你說你是果郡王，也許從一開始便都是錯的。」替她、皇上和果郡王的愛恨情仇做了最佳註解。

