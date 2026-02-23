ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓女偶像曝「身高-體重=120」地獄公式！被逼到罹慢性病　打點滴都怕胖

記者田暐瑋／綜合報導

每年韓國KPOP圈都有超過百組團體出道，競爭異常激烈，為了在美女如雲的舞台上脫穎而出，女偶像們必須進行嚴格的「外貌管理」，這已成為她們日常訓練的一部分。然而，部分公司施加的苛刻減肥禁令卻屢遭外界批評，甚至被形容為「地獄式」且「不人性化」。

韶宥

常因身材問題成為話題焦點的女偶像韶宥被譽為「減肥女王」，但她的易胖體質使得身形忽胖忽瘦，出道以來飽受外界酸言酸語的壓力，韶宥坦言：「對於變胖的身體，我自己看都覺得噁心。」她的自白道出了偶像們在追求完美外貌時所面臨的艱辛與煎熬。

▲▼SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

為了符合經紀公司設定的體重標準，她曾經歷了極大的心理壓力：「我的經紀公司把我的體重定為48公斤。身高168公分，要達到這個體重的唯一方法就是不吃東西。」更透露偶像有一套「身材公式」，也就是「身高減體重要等於120」，這種嚴苛的要求讓她不僅開始痴迷於數字，甚至連靜脈注射都擔心可能會導致體重增加。

華莎

擁有靈魂嗓音及出色SOLO成績的「黑金女王」華莎以獨特的小麥膚色和豐腴身材，打破亞洲刻板審美，展現自信魅力，儘管屢屢因身形引發爭議，華莎坦言自己對於減肥「已經厭倦」，並透露曾經透過藥物減去大腿脂肪，但也因此失去了專屬於自己的魅力。

外送稿用 ▲▼華莎瘦到4X公斤！緊身細肩洋裝零贅肉　親曝一運動習慣。（圖／翻攝自Instagram／_mariahwasa）

▲華莎。（圖／翻攝自Instagram／_mariahwasa）

全烋星

全烋星於2005年參加選拔節目《Battle Shinhwa(배틀신화)》，這是她首次在螢幕前亮相，透過電視才發現自己看起來身材較為圓潤，加上其他練習生普遍身材纖細且外型亮麗，讓年僅18歲的她下定決心減肥。

▲▼Secret全烋星慵懶打扮有亮點　照片下拉噴鼻血⋯網驚呆：裡面沒穿。（圖／翻攝自全烋星IG）

▲Secret全烋星。（圖／翻攝自全烋星IG）

全烋星當時體重為53公斤，採取了晚餐後不進食的方式，並將飯量減少至平日的一半，主要以韓式小菜為主進行飲食控制，此外她還參加舞蹈課程進行大量練習，配合充足的運動量，最終在10個月內成功減重8公斤。

金元萱

金元萱身為韓流始祖，坦言：「我吃不了多少東西，所以我的同事們會說，『我希望看到她吃東西。』」在演出前經常只吃冰淇淋或餅乾，導致體重一度降至30公斤左右。

▲張菲合體緋聞女友金元萱。（圖／華視）

▲金元萱。（圖／華視）

韓昇延

韓昇延身為KARA成員，當年紅極一時，憑藉熱門歌曲《Mr.》掀起韓流熱潮，為了穿上低腰褲和短上衣，她對身材的追求近乎苛刻，甚至不能容許一絲贅肉，這種對苗條身材的極端執念，最終導致她罹患慢性疾病，坦言：「當我體重增加至46公斤後，又減了4公斤，我就暈倒了。」

▲▼韓昇延貼「KARA 14年前的泛黃報紙」　網淚崩哀悼新人具荷拉。（圖／翻攝自韓昇延IG）

▲韓昇延。（圖／翻攝自韓昇延IG）

