孫儷趙麗穎演過壞女人！盤點陸劇「10大最美妖女」　劉詩詩妝扮超駭人

記者田暐瑋／綜合報導

大陸古裝劇在兩岸三地掀起一股熱潮，讓觀眾越看越著迷，不只氣勢磅礡的浩大場面，就連演員的造型也受到極大關注，除了小品清新的鄰家姑娘風格外，最近反而是妖艷霸氣的女王裝扮更受到矚目，《ETtoday娛樂星光雲》就盤點出10位女星的超經典妖嬈造型。

1.孫儷

大陸演員孫儷主演《羋月傳》（芈，音同米）播出後造成熱潮，首播點閱率破2億人次，劇中飾演羋月傳奇一生，一路從年輕少女演到把持朝政太后，周旋3男之間，耍狠指數更勝《甄嬛傳》，她化上濃豔的紅色眼影及口紅，展現女王的霸氣姿態。

▲孫儷。（圖／翻攝自微博）

2.趙麗穎

大陸女星趙麗穎2015年堪稱大豐收，和霍建華合作奇幻武俠劇《花千骨》，生死關頭仍不離不棄的真摯感情，創造虐心劇新高峰，她在劇中化身絕美妖神，身穿鮮紅薄紗，白皙的皮膚配上妖艷的妝容，跟以往清新模樣180度大變身，讓粉絲瘋狂大讚：「就算變妖也超正！」

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

3.劉詩詩

劉詩詩擁有清新脫俗的氣質與甜美精緻的鵝蛋臉，成為許多男性粉絲心中的女神，2009年她演出《仙劍奇俠傳3》，原本是乖巧的淑女藍龍葵，卻因為雙重人格變身火爆的紅龍葵，裝扮也出現大翻轉，不只是紅唇紅髮，就連眼珠也變成血紅色，讓人不寒而慄。

▲劉詩詩。（圖／翻攝自網路）

4.范冰冰

影星范冰冰（范爺）在電視劇《武媚娘傳奇》中貴氣逼人，大紅色的造型及妝髮，襯托出她白皙的皮膚，眼神中散發武則天的霸氣，頭上頂著金光閃閃奢華的頭飾，一身白色長袍用深紅色和金色的圖騰點綴，完全符合劇中武媚娘堅韌的毅力，更將她的美展現得淋漓盡致；此外，她也曾在2006年《封神版之鳳鳴鼓岐山》中飾演妖女妲己，也成為代表作之一。

▲范冰冰。（圖／翻攝自網路）

5.高圓圓

大陸女星高圓圓除了在《倚天屠龍記》飾演周芷若一角令人印象深刻，她從一開始單純無邪的周芷若，演到後來走火入魔、令江湖聞之色變的妖女，臉上的妝也改成紫黑色系，眼神中透露出的陰狠氣息也讓人不寒而慄，將周芷若的愛恨情仇詮釋得非常到位。

▲高圓圓。（圖／翻攝自網路）

6.陳喬恩

陳喬恩在新版《笑傲江湖》中飾演東方不敗，雖然全身的造型以紅色為主，臉上也化上紅色眼影及口紅，展現江湖霸主霸氣的一面，卻仍遭到不少網友批評妝容過於俗艷，但她仍保有高EQ回應，坦言早知道會引發爭議，表示因為自己長相並不如林青霞霸氣，所以會將演技著重在呈現出陰險心機，也樂於被封為是最嫵媚的東方不敗。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自網路）

7.溫碧霞

港星溫碧霞以性感美豔的形象出道，17歲時在拍攝三級片中大膽裸露而打開知名度，尤其扮演《封神榜》的「妲己」一角最令人印象深刻，她當年在劇中幾乎都是以清淡的妝容示人，僅靠眼神流轉展現出角色性格的轉變，陰險狠毒讓人恨得牙癢癢，至今仍被封為是「最經典的妲己」。

▲溫碧霞。（圖／翻攝自網路）

8.張馨予

大陸女星張馨予因接演新版《神鵰俠侶》中的大反派李莫愁，空靈氣質壓倒陳妍希飾演的小龍女，讓她一夕間人氣爆棚，被陸媒形容是「最妖媚」道姑，她的服裝以深紫色為主要配色，凸顯了角色武功高強的沉穩氣質，舉手投足間更顯霸氣；此外，她在《封神英雄榜》飾演蘇妲己和妖媚狐狸精兩個角色，多次接拍「壞女人」的角色，被網友譏諷是以「本色」出演，但仍不減她被公認的美貌。

▲張馨予。（圖／翻攝自網路）

9.安以軒

安以軒2012年曾在張紀中版的《西遊記》中飾演「白骨精」，有別於以往清純的扮相，這次她以妖艷的裝扮上陣，在細節上更花了很多心思，像是特別戴上白色的隱形眼鏡，還需要視情況「毀容」，出現一半人臉、一半白骨的扮相，神韻逼真讓人驚艷。

▲安以軒。（圖／翻攝自新浪娛樂）

10.毛林林

大陸演員毛林林在紅遍兩岸三地的夯劇《蘭陵王》中飾演大反派心機女，由於演技太過逼真遭眾人撻伐，她在劇中一開始就是氣質千金，到後來卻轉變為毒辣「奸妃」，刻意化上桃紅色眼影加強妖艷感，微微上揚的柳眉也凸顯陰險氣息，成功讓她因此打開知名度。

▲毛林林。（圖／翻攝自微博）

只有爸爸不知道的事

