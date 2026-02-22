刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK再創歷史！團體官方YouTube頻道訂閱人數正式突破1億大關，成為全球所有藝人中首個達成此紀錄的創作者，寫下前所未有的新里程碑。

▲BLACKPINK刷新歷史，訂閱破億成全球YouTube第一。（圖／翻攝自YouTube）



YouTube於21日宣布，在官方藝人頻道中，BLACKPINK率先突破1億訂閱。該頻道自2016年6月開設至今，已上傳648支影片。為紀念這一歷史性時刻，平台特別頒發象徵最高榮耀的「紅鑽石創作者獎」（Red Diamond Creator Awards），並形容這是值得紀念的「驚人成就」。

BLACKPINK寫新歷史，4位成員也合體錄製影片，Jisoo開心表示：「為紀念突破1億訂閱，我們收到了紅鑽石獎牌。」Jennie透過影片致謝：「再次謝謝所有關注我們音樂以及喜愛我們音樂的人，尤其是這個紀錄是跟BLINK（粉絲名稱）一起創造的，讓我們格外開心。」

▲BLACKPINK收到YouTube發的紅鑽石獎牌。（圖／翻攝自YouTube）



不僅如此，BLACKPINK喜上加喜，即將在27日發出第三張迷你專輯《DEADLINE》，收錄歌曲包含主打歌〈GO〉，還有過去的先行曲〈JUMP〉，以及剩下的〈Me and my〉、〈Champion〉、 〈Fxxxboy〉一共五首歌，令全球粉絲期待不已。