山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

記者許逸群／台北報導

已故藝人山豬（陳俊甫）的幽默身影雖已逝去，但他生前與好友們的真摯情誼卻未曾消散。農曆新年期間，摯友逸祥與香蕉先後南下，代替山豬探望他的母親，用溫暖與笑聲填補了過年的思念，感動無數網友，也再次見證他們難能可貴的深厚兄弟情。

▲山豬因病過世已近兩年。（圖／翻攝臉書）

逸祥表示，每次回嘉義過節，總不忘前往山豬家，陪伴山豬媽媽。他深知好友不在，有些位置不能空著。山豬媽媽拉著逸祥的手，分享兒子小時候的趣事，講到山豬從小就愛搞笑、愛講話，還會突然冒出幾句押韻的四句聯。逸祥這才恍然大悟，原來山豬的幽默感，是遺傳自媽媽，這份發現也讓現場充滿了溫馨與懷念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲逸祥包紅包給山豬媽媽。（圖／翻攝臉書）

大年初四，接力盡孝的棒子來到香蕉手上。他特地南下台南後壁，這是他首次踏入山豬的家鄉。有趣的是，還未進村莊，已有熱情村民認出他的車並上前帶路迎接，原來是山豬媽媽事先「廣播」了金蕉要來，讓香蕉大呼感動，也真實感受到鄉親們對山豬家人的深厚情感與溫暖歡迎。

▲香蕉與妻子來到山豬家拜年。（圖／翻攝臉書）

香蕉回憶，有一年山豬曾陪他回高雄過年，當年山豬又搞笑又飆歌，把他的親戚們逗得樂不可支。家人們排隊找山豬拍照的畫面，至今仍令他難忘，直言「與有榮焉，成為明星的朋友就是這種感覺」。這次在山豬家鄉，他與鄰居們溫馨合照，更覺得像在替好友敦親睦鄰，完成了特別又意義非凡的任務。

透過這次探訪，香蕉也認識了許多小時候版本的山豬，拼湊出好友更完整的童年樣貌與故事。兩位好友不約而同地約定，未來會一年比一年更努力，持續給予豬爸豬媽快樂與陪伴，承諾這份情誼將永續傳承，讓愛與關懷不間斷。相信在天堂的山豬，看見兩位摯友如此用心，也定能感到無比欣慰與驕傲。