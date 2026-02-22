麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

記者蕭采薇／綜合報導

對台灣電影圈來說，最狂的「乾爹」絕對非「麻吉大哥」黃立成莫屬！向來以行動力挺國片的他，近日在社群平台 Threads 上霸氣公開自己歷年來的「國片投資成績單」。沒想到殘酷的明細曝光後，在他投資且已上映的14部電影中，竟然有高達9部都是慘賠收場！不過麻吉大哥絲毫不在意，大方喊出：「我支持國片！嘎U！（加油！）」

▲「麻吉大哥」黃立成（左）近年來投資不少台灣電影，包括剛上映的九把刀（右）新作《功夫》。（圖／記者周宸亘攝）

真金白銀挺國片！網看殘酷圖表驚：這部竟然也賠？

從黃立成曬出的超直白圖表中可以看到，他的電影投資之路根本是「血淚交織」。早在2011年的史詩巨作《賽德克·巴萊》就已經開始砸錢力挺，但當年卻面臨虧損。許多網友看到圖表後大吃一驚，紛紛留言驚呼：「大多都賠錢，但《賽德克巴萊》那麼熱賣竟然賠錢！」

即便勝率極低，黃立成依舊展現出對台灣影視產業的強大熱愛與義氣。這份超坦白的「麻吉大哥血淚投資史」一曝光，立刻讓大批網友感動狂讚：「Uncle是直接拿真金白銀來挺國片一同進退，比一群只用嘴來針砭國片的人還更值得尊敬。」

▲「麻吉大哥」黃立成日前以出品人身份，出席電影《功夫》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《粽邪》系列成唯一金雞母 九把刀急跳出喊冤

細數這十多年來，真正讓麻吉大哥有賺到錢的，幾乎全靠票房屢創佳績的恐怖片《粽邪》系列（1到3集全賺），以及破億神作《月老》。對此，影迷也高度認同表示：「《粽邪》系列我覺得少數一集比一集好看的國片耶！第三集最後張庭瑚鬥法那段印象很深。」

有趣的是，這張圖表也揭露了許多話題之作背後的現實面，包括陳柏霖主演的《詭扯》、柯震東執導的《黑的教育》，就連近期正在熱映的賀歲大片《功夫》，圖表上竟也無情地寫著「應該會賠」。

▲九把刀與電影《功夫》出品人麻吉大哥黃立成見面，他笑稱「初二被大哥叫去罵」。（圖／翻攝自臉書）

不過，這份名單卻意外引發了「案外案」。看到由自己執導的《請問，還有哪裡需要加強》被大哥無情列在「賠錢」行列中，九把刀本尊趕緊跳出來在貼文下方留言澄清：「請問（《請問，還有哪裡需要加強》）沒有賠啦！大哥！」 逗趣的互動讓吃瓜群眾全笑翻，也讓這波「支持國片」的討論熱度飆到最高點。

▲「麻吉大哥」黃立成公開自己投資國片的成績單，在14部已上映作品中，賠了9部。（圖／翻攝自Threads）